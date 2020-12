EU skratio rok za odobrenje cjepiva: Na Badnjak može početi cjepljenje

AGENCIJE IMAJU RAZLIČITE PROCEDURE

Dr. Ban objasnio je da su u raznim zemljama različite agencije odgovorne za odobravanje novog cjepiva za široko korištenje, na primjer u SAD-u je to Food and Drug Administration (FDA), u Europi EMA, u Engleskoj Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a u Švicarskoj agencija Swissmedic, tako će i procedure koje se moraju slijediti u raznim agencijama biti malo drukčije. Na primjer, broj sastanaka i diskusija koje su neophodne, broj formi i dokumenata koji se moraju ispuniti, broj provjera koje se moraju provesti, a i druge administrativne procedure koje se ne smiju preskočiti vjerojatno variraju od agencije do agencije. Zbog toga cijeli proces može biti sporiji ili brži pa je tako britanska agencija već odobrila korištenje Pfizerova cjepiva, američki FDA dopustio je korištenje istog cjepiva, Europska komisija će, izgleda, biti nešto sporija, a najsporija agencija će vjerojatno biti Swissmedic jer nema pravnu mogućnost za posebno brzo dopuštenje u slučaju krize, kazao je naš znanstvenik.