EU ovim tempom neće biti smoke-free prije 2100. Ono što izdvaja uspješnije članice je poticanje prelaska pušača na bezdimne proizvode

Ukoliko se nastavi dosadašnji tempo smanjenja prevalencije pušenja, Europska unija svoj cilj pada prevalencije pušača ispod 5% ispunit će tek 2100. godine. To je čak 60 godina iza EU cilja definiranog u „Europskom planu za borbu protiv raka”, pokazuje analiza stručne mreže We are innovation koja se sastoji od preko 40 stručnih udruga i think-tankova diljem svijeta.

Naime, prema novim podacima Eurobarometra, od 2020. godine, ukupan broj pušača u EU smanjio se za marginalnih 1 posto. No, u tom prosjeka ima onih zemalja koje bilježe napredak, a jedina razlika u odnosu na one zemlje koje stagniraju ili čak pogoršavaju situaciju s pušenjem je kvalitetna regulacija bezdimnih proizvoda koja potiče pušače na prelazak sa cigareta na te proizvode. Kao najbolji primjeri zemalja prema podacima Eurobarometra ističu se Švedska, Češka i Grčka.

Švedska je najbliža tome da postane prva “smoke-free” EU članica, što znači da ima prevalenciju pušenja ispod 5 posto. Švedska ih trenutno ima 5,6% posto, sa silaznim trendom zbog čega se vjeruje da će već do kraja godine Švedska postati ”smoke-free”. Češka je od 2020. godine smanjila postotak pušača za 7%, pokazuje Eurobarometar. Njihove vlasti aktivno podupiru bezdimne proizvode kroz povlašteni porezni tretman te dozvoljavanje korištenja e-cigareta i grijanih duhanskih proizvoda na mjestima gdje je pušenje zabranjeno. Slično je i u Grčkoj koja je u posljednje četiri godine smanjila prevalenciju pušača za 6% tako da je vlada dopustila proizvođačima da transparentno komuniciraju poruke o smanjenoj štetnosti proizvoda odraslim pušačima.

Osim navedenih EU zemalja, koristi od poticanja bezdimnih proizvoda kao alternative odraslim pušačima imaju i Velika Britanija, Švicarska, Japan, SAD te Novi Zeland, koji je sa prevalencijom pušenja od 6,8 posto također na dobrom putu da ubrzo postane smoke-free država. Tamošnja Vlada službeno je odobrila proizvode novih kategorija kao alat za prestanak pušenja odraslih pušača.

U suprotnosti sa uspjesima ovih zemalja, analiza je istaknula i loš primjer Estonije koja je uvela zabranu aroma na e-cigarete, što je rezultiralo rastom broja pušača u toj zemlji od 2020. za čak 40 posto.

Eurobarometar analiza također pokazuje da su korisnici alternativnih proizvoda u većoj mjeri bivši pušači, a ne oni koji nisu nikad pušili, što dokazuje da ovi proizvodi ne predstavljaju ulazak u nikotinsku ovisnost, već upravo suprotno.

Istovremeno, Hrvatska je prema udjelu pušača jedna od najgorih u Europi s konstantno visokim brojem pušača, prema posljednjim istraživanjima, njih čak 34%.

“Alternativni proizvodi kod kojih nema procesa sagorijevanja koji karakterizira pušenje cigareta, poput e-cigareta, grijanih duhanskih proizvoda i nikotinskih vrećica, mogu pomoći u smanjenju pušenja. To potvrđuju i znanstvena istraživanja i praksa u sve većem broju zemalja čije su zdravstvene vlasti shvatile prednosti poticanja pušača na prelazak na manje štetne alternative. U Hrvatskoj se i dalje izbjegava donijeti kvalitetna regulacija koja bi osigurala informiranje pušača, ali i cijelog sustava kako o prednostima tako i o rizicima tih proizvoda, a istovremeno educirala i odmaknula maloljetnike od tih proizvoda. Mi smo kao udruga organizirali amatersku intervenciju sa 10 pušača kojima smo pomogli prestati pušiti u 28 dana programa koji je uključivao edukaciju i podršku. Od 10 sudionika, 5 ih je u potpunosti ostavilo cigarete, a dvoje uz alternativne proizvode još uvijek povremeno zapali cigaretu, no u značajno manjem broju no ranije. Zamislite da se rezultati ovog malog eksperimenta projiciraju na cijelu populaciju u kojoj imamo konstantan broj od oko milijun pušača”, rekao je Filip Tokić, predsjednik Udruge CROHM.

Udruga CROHM je pokrenula i jedinstvenu web stranicu o smanjenju štete od pušenja birambezdima.hr, koja jedina u Hrvatskoj sadrži provjerene i znanstveno utemeljene informacije o bezdimnim proizvodima za odrasle pušače, a otvorene su i prijave za novu grupu sudionika eksperimenta prestanka pušenja uz edukaciju i potporu, a koji počinje krajem listopada.