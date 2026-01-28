Stižu žestoke reakcije iz Europe, raste bijes zbog dolaska američkih agenata: 'Čisti idiotizam'

Najava da će osoblje američke Imigracijske i carinske službe (ICE) pomagati u zaštiti američkih delegacija na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji izazvala je bijes među talijanskim političarima. Agenti ICE-a i Granične patrole našli su se pod žestokim kritikama u SAD-u zbog pooštravanja imigracijske politike, nakon što je dvoje ljudi ubijeno u odvojenim incidentima ovog mjeseca u Minnesoti. Izvor iz američkog veleposlanstva, koji je htio ostati anioniman, rekao je da će odjel Homeland Security Investigations (HSI) unutar ICE-a podržati sigurnosnu službu na Zimskim olimpijskim igrama Milano Cortina od 6. do 22. veljače, navodi Reuters.

Agenti HSI-a, kako je pojasnio izvor iz veleposlanstva, neće provoditi nikakve imigracijske mjere dok budu u Italiji, već će ciljati na smanjenje rizika od transnacionalnih kriminalnih organizacija. "Sve sigurnosne operacije ostaju pod talijanskim nadzorom“, dodao je izvor.

HSI je i ranije bio prisutan na velikim sportskim događanjima u SAD-u i inozemstvu, uključujući prethodne Olimpijske igre, rekao je jedan bivši dužnosnik za Reuters. Glasnogovornici ICE-a nisu odmah odgovorili na upite o operaciji u Italiji, a Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a kaže kako će više federalnih agencija pomagati u sigurnosti, uključujući HSI. Unatoč uvjeravanjima da u raspoređivanju HSI-a nema ničeg neobičnog, talijanski političari nanizali su kritike, ističući kako je imidž SAD-a u posljednje vrijeme znatno narušen.

"Meni se to čini kao čisti idiotizam", rekao je Maurizio Lupi, čelnik centrističke stranke u vladajućoj koaliciji premijerke Giorgie Meloni. Giuseppe Sala, gradonačelnik Milana, istaknuo je: "Jasno je da nisu dobrodošli u Milanu, nema sumnje u to.“ Ministar vanjskih poslova, Antonio Tajani, pozvao je na suzdržan odgovor: "Ne govorimo o onima koji su bili na ulicama Minneapolisa."

Dok su mnogi agenti ICE-a u SAD-u angažirani na rutinskim imigracijskim poslovima, misija HSI-a usmjerena je na transnacionalni kriminal. No, stranka Italia Viva koju vodi bivši premijer Matteo Renzi, izjavila je da agenti povezani s ICE-om ne predstavljaju talijanske vrijednosti i da im treba zabraniti ulazak. Sindikat USB najavio je prosvjed "ICE OUT“ u središtu Milana 6. veljače, na dan otvaranja Igara.