OGLASIO SE GRADONAČELNIK

Erlić osudio napad na sudionike marša u Zadru: Nasilje ne smije biti odgovor

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Andrina Luić/Hina
30.11.2025.
u 19:06

Zadar je grad u kojemu se slobodno može izražavati vlastito mišljenje i u kojem je sloboda govora zajamčena. Ako to kao društvo dovodimo u pitanje, to znači da kroz povijest, iz raznih totalitarnih sistema, nismo naučili ništa, kaže Erlić

„Bez obzira na drukčije stavove, nasilje ne smije biti odgovor“, rekao je u nedjelju gradonačelnik Zadra Šime Erlić osuđujući to što su na prosvjedu „Ujedinjeni protiv fašizma“ kontra-prosvjednici napali sudionike marša. "Osuđujem pokušaj obračuna s prosvjednicima koji se danas dogodio, jednako kao što smo nedvojbeno osudili razbijanje ploče poginulom heroju Domovinskog rata i obrane Zadra Rajku Lozi", kazao je Erlić. Zahvalio je policiji što je osigurala događanje i zaštitila sigurnost građana.

„Zadar je grad u kojemu se slobodno može izražavati vlastito mišljenje i u kojem je sloboda govora zajamčena. Ako to kao društvo dovodimo u pitanje, to znači da kroz povijest, iz raznih totalitarnih sistema, nismo naučili ništa“, ustvrdio je. Podsjetio je da je „demokratska, slobodna i neovisna država Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i hrvatskih branitelja, kao rezultat borbe i oslobođenja od Jugoslavije u kojoj je sloboda govora bila sputavana, a neistomišljenici proganjani“.

Stoga je važno, naglasio je, da kao zrelo društvo danas možemo zaštititi temeljne vrijednosti naše državnosti, demokracije i slobode koju živimo, a koje su izborene u Domovinskom ratu. "Jednako tako upućujem apel prema prosvjednicima koji marširaju, kao i prema političarima s lijevog spektra koji prikupljaju poene na građanskim prosvjedima i koji brane Thompsonov koncert u Zagrebu - da prestanu sve domoljube nazivati fašistima", istaknuo je zadarski gradonačelnik u reakciji na prosvjed „Ujedinjeni protiv fašizma" koji se danas održao u nekoliko hrvatskih gradova.

