Erlić Radeti: Prestanite zastrašivati neistomišljenike i proglašavati izdajicama naroda one koji nisu na liniji SDP-a

Zadarski gradonačelnik Šime Erlić reagirao je na prozivke SDP-a da bi svaka suradnja s HDZ-om od ostatka oporbe značilo koaliciju. - Vidim da predsjedniku SDP-a Radeti izborni rezultat i poruka birača, građanki i građana Zadra, ne znači ništa. On i dalje nastavlja svoju politiku destrukcije, neutemeljenog optuživanja i pokušaja da optuži sve koji nisu uz njega za izdaju. I to dobro provjerenom metodom tjeranja straha u kosti neistomišljenicima i proglašavanjem “izdajicama naroda” sve one koji nisu njemu i njegovoj socijaldemokratskoj partiji na liniji.

Njegovi su politički partneri Možemo, stranka Dalje Orešković i slični, a svi ostali su očigledno izdajnici. Uostalom, zašto bi i bili u društvu s njim oni kojima uspomena na hrvatskog vojnika predstavlja svetinju, dok je Radeti uvjet za deblokadu proračuna bio uklanjanje murala hrvatskom vojniku na Bulevaru. Ovi izbori jasno su pokazali da građani žele grad koji funkcionira, grad koji nije blokiran i grad koji se razvija. To je moguće jedino ako se formira Gradsko vijeće i ako se postigne razumijevanje, kompromis i suradnja između gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Tim putem smo krenuli, pružajući ruku suradnje svima, jer bez obzira na sve stranačke različitosti, alternative suradnji realno nema. Alternativa je blokada grada. Četiri godine smo gledali tu situaciju iz koje nije proizašlo ništa dobro, i normalno je da najveći dio vijećnika želi izbjeći tu situaciju. Zato još jednom poručujem Radeti da se vrati u poziciju koju je komunicirao nakon izbora, a koja kaže citiram:

“Na meni nije niti odgovornost, niti sam u poziciji da radim većinu, to je na onome tko je izabran, a to je gradonačelnik i tu će se pokazati je li sposoban ili nije. S druge strane ja ne želim licitirati ni sa jednim imenom ni prezimenom, za mene to nije roba, za mene su to ljudi koji su izabrani od građana, očekujem samo da budu odgovorni na svojim funkcijama jer je u pitanju jako ozbiljna stvar.” Molim da prestanete sa zastrašivanjem svih onih koji, za razliku od vas, rješenje za ovu situaciju vide u suradnji - istakao je Šime Erlić.