EPPO istražuje nabavu medicinske opreme: Istragom obuhvaćeni ravnatelji bolnica i župan Stričak

Prema nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), policija je danas obavila pretrese na području Varaždinske županije i Zagreba, kao dio istražnih radnji vezanih za sumnje na zloupotrebu sredstava iz fondova Europske unije prilikom obnove i opremanja objekata Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Obje su te investicije sufinancirane iz EU fondova putem Operativnog programa ‘’Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’’ Provođenje istrage potvrdio je i EPPO.

”Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska), Policijski nacionalni Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju u vezi s nabavom medicinske opreme. Istražne radnje provode se na području Varaždina i Zagreba u odnosu na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela na štetu financijskih interesa EU. O daljnjem postupanju u predmetnom slučaju javnost će biti pravodobno obaviještena”, kratko se oglasio EPPO.

Istragom su obuhvaćeni i varaždinski župan Anđelko Stričak te ravnatelji tih dviju bolnica. Prema pisanju 24sata, istražuje se i natječaj za opremanje Centralnog operacijskog bloka s pratećim sadržajima u Općoj bolnici Varaždin jer postoje sumnje da se preko posrednika utjecalo na župana Anđelka Strička da posao opremanja Središnjeg operacijskog bloka dobije tvrtka Dogan Septem. U pitanju je posao vrijedan 2,9 milijuna eura, koji se sufinancirao iz EU fonda, a Index navodi da je kao mito tvrtka isplatila deset posto vrijednosti ugovora, oko 290.000 eura. Tvrtka surađuje s brojnim bolnicama, a u OB Varaždin obavljala je redovne servise medicinske opreme, lampi za operacijske sale i stolova. Index je danas pisao i o mogućoj poveznici tvrtke sa Sašom Pozderom, srbijanskim poduzetnikom koji je osuđen u slučaju Beroš – Petrač i navodno se nalazio s Denisom Kršekom, vlasnikom tvrtke Dogan Septem. Za izgradnju i opremanje Centralnog operacijskog bloka osigurano je 43,7 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije, a ugovor je predstavljen 2023. godine kao “najveća investicija u bolničkom sustavu u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti”. Projekt, čija ukupna vrijednost iznosi 45,7 milijuna eura, važan je korak naprijed u modernizaciji naše bolnice, rekao je tada ravnatelj OB Varaždin Damir Poljak, s kojim su istražitelji navodno također danas razgovarali, a policija je viđena i u bolnici u Varaždinskim Toplicama, kojoj je na čelu ravnatelj Denis Kovačić.

Varaždinski župan Anđelko Stričak (HDZ) potvrdio je oko 13.30 sati da su u prijepodnevnim satima policijski službenici po nalogu Europskog tužiteljstva obavili pretragu službenih prostora Varaždinske županije i njegova stana.

– Provode predistražne radnje vezane za korištenje sredstava iz EU fondova. Varaždinska županija i ja osobno u potpunosti surađujemo i surađivat ćemo i dalje u svim daljnjim postupcima, ako će ih biti. Podržavamo rad svih istražnih tijela jer nam je u interesu da se utvrde sve činjenice. Smatram da postupke javne nabave provodimo transparentno i zakonito te da se svi koji provode te postupke od naših uposlenika vode upravo tim načelima, od povjerenstava, upravnih vijeća, ravnatelja, pročelnika do suglasnosti osnivača tih ustanova. Nitko nije priveden, istraga je u tijeku, surađujemo i surađivat ćemo – rekao je Stričak.