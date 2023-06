EPP: U Vilniusu i Washingtonu utvrditi put ukrajinskog članstva u NATO

Tijekom jučerašnje plenarne rasprave o humanitarnim i ekološkim posljedicama nedavnog rušenja brane Kahovka na jugu Ukrajine zastupnici Europskog parlamenta u Strasbourgu snažno su osudili taj čin. Velika većina zastupnika podržala je nastavak vojne, financijske i političke pomoći Ukrajini "do konačne pobjede", kao i pristupanje Ukrajine Europskoj uniji i NATO savezu. Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za uništenje brane, iako se zna da su ruske snage već ranije minirale branu, a norveške seizmološke službe i američki sateliti registrirali su eksploziju u vrijeme uništenja brane.

Više europarlamentaraca naglasilo je da iza rušenja brane stoji Rusija, koja je proglašena pokroviteljicom terorizma. Ako je to točno onda to još jednom potvrđuje da ruske okupatorske snage u ratu protiv Ukrajine ne prežu ni od najtežih ratnih zločina i kršenja međunarodnog prava i Ženevskih konvencija, što rušenje brane Kahovka nesumnjivo jest, na što su jučer upozorili i u UN-u, ocijenivši pritom da će rušenje brane imati značajan utjecaj na globalnu sigurnost opskrbe hranom, s obzirom na to da je zbog rušenja brane poplavljena žitnica Ukrajine, ali i cijelog svijeta.

U Europskoj pučkoj stranci (EPP) smatraju da bi predstojeći sastanci NATO saveza na vrhu u Vilniusu u srpnju ove i u Washingtonu sljedeće godine trebali utvrditi put do ukrajinskog članstva u NATO, a ubrzanje pristupanja Ukrajine u euroatlantske integracije, EU i NATO, podržavaju i Europski konzervativci i reformisti (ECR) i liberali (Renew Europe).

- Moramo stati na kraj Putinovom terorističkom režimu - naglasila je u raspravi litavska zastupnica iz redova Europske pučke stranke Rasa Juknevišiene, dok je litavski liberal Petras Auštrevičius poručio da bi odlaganje tog pridruživanja samo značilo više ratnih zločina. Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a Željana Zovko (EPP) istaknula je da potpora i predanost EU neovisnosti i teritorijalnom integritetu ne jenjava ni 475 dana od početka agresije.

- Dok mi pomažemo solidarnošću, ruska javna diplomacija donosi uništenje i smrt - istaknula je Zovko, dok je Tonino Picula (S&D) podvukao da ovaj primjer opet dokazuje da Rusija ne bira sredstva u ostvarenju ciljeva svoje agresije, podržavajući inicijativu o uspostavi registra šteta i uspostavu zakonodavnog okvira kojim bi se ruska sankcionirana imovina koristila za obnovu Ukrajine. Izvršni potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis zajamčio je potporu Ukrajini do njezine pobjede nad Rusijom, kao i na putu u EU, napomenuvši, međutim, da o ukrajinskom članstvu u NATO-u Unija ne odlučuje, premda smatra da Ukrajina treba dobiti sigurnosna jamstva.

Europarlamentarci su uoči europskih izbora predložili i novu raspodjelu mandata čime se uvažavaju demografske promjene u EU. Po dva dodatna mandata dobile bi Španjolska i Nizozemska, a po jedan Slovenija, Austrija, Slovačka, Finska, Irska, Latvija i Danska.