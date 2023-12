Enes Vejzović neposlušne kažnjava sklekovima, Josip Broz šeće se Trgom

BOJANA GREGORIĆ JE MAJKA, A ANTHONY HOPKINS OTAC. Gavella, Osijek (prosinac 2023.). Na jednoj od brojnih Gavellinih premijera Enes Vejzović solira. – Gdje ti je lijepa ženica? – znatiželja me povuče. – Doma, uči tekst. – Bit će da ti režiraš kad gazduješ? – Naravski. Radimo "Majku" Floriana Zellera.

– Bojana igra naslovnu? – Da. Po Zellerovu tekstu snimljen je i "Otac". Anthony Hopkins dobio je Oscara za tu ulogu. Nakon par dana eto u našoj kazališnoj oazi i Bojane. U skromnoj opravici. Gledam je. Da navuče na se i kuhinjski stolnjak, sijala bi od ljepote. – Je li naporno raditi sa suprugom? – pitam. – Tempo je paklen. Ima puno teksta za naučiti. Ali i zabavljamo se.

Skužim da Enes one koji ne znaju tekst kažnjava sklekovima. Imam osjećaj da će svi biti nabildani. U tunelu je Vejzović napravio desert za kazališne sladokusce. Promovirajući, usput, jedan čudesan prostor. Od "Majke" očekujem više. A Bojana već dugo nije dobila Nagradu glumišta. Veselim se premijeri. Tamo negdje oko Božića. Nakon Gavelle eto me opet na lajni s Osijekom.

Moja draga frendica Anita Schmid, prvakinja osječkog HNK, javi mi: – Dala sam tvoj broj Burilu. Stalno pita za tebe.

Nisam ni srknuo gutljaj Kapistrana kad me zvrcnu prijatelj Buki. Anton Burilo. Nekad u Jugi elitni sudac i šef tehnike osječkog HNK.

– Prije 40 godina, na moj rođendan, mi scenski radnici potjerali smo glumce u gledalište i odigrali predstavu "Let iznad nogometnog gnijezda" – krenu mu diktirati.

– Hrvoja Hitreca? – prekinem ga na tren.

– Da. Pitao sam ga koliko traži za autorska prava. Izbacio je cifru. Ja zavukao ruku u džep i isplatio ga.

– Koliko ste predstava odigrali?

– Oko 20 s gostovanjima. Na jednu izvedbu došli su Hajduk i Osijek u kompletnom sastavu. A moj prijatelj general Praljak priznao mi je kako je osam sati putovao da nas gleda u Valpovu.

O Burilu sam pisao u knjizi "Tajne putnih pića". Kao o prvoligaškom nogometnom sucu iz "onih" vremena.

O tome kako je u Karaki objašnjavao direktoru Dinama Zajecu:

– Zeko, kreč ti je danas 5000 DM.

Na to je s druge strane šanka reagirao Duško Ljuština, tada ravnatelj Kerempuha.

– Ma kojih 5000 DM... Zeko, ja ti iz Like badava dopelam kreč.

Ljuština je kasnije skužio da je u Jugo-ligi, u sudačkom žargonu "kreč" značio kazneni udarac. Jedanaesterac. Iliti penal.

A koštao je, po tadašnjoj tarifi, 5000 DM.

Bilo je s Bukijem lijepog druženja. I lumpovanja.

Rekoše mi da više ne cuga. Bit će mi drago kad se opet sretnemo.

Na Fecovu "Letu iznad kukavičjeg gnijezda". U Osijeku.

Ako ne prije.

BANDIĆEVA KĆI SRETNO ŽIVI SA SINOM MOG ŠULKOLEGE

Restoran Lav u Kustošiji (prosinac 2023.)

Celziji su nam se počeli cerekati do cvokotanja. Konačno zima.

Zabundam se ko međed i s ekipom iz razreda pravac Kustošija.

– Vozim te u restoran Lav na fileke – iznenadi me školski lega Ivan Barčan Bare.

Uz dva hampera goveđeg droba ekipa probranih obožavatelja tripica, vampa, fileka, škembića…

Stoti put ponavljam. Moja omiljena hrana.

– Je l' ti sin još uvijek s kćeri Milana Bandića? – pitam Duška Gluščevića, koji je godinama bio među pametnijim ljudima u Gradskom uredu za kulturu.

– Vole se, žive dugo skupa i lijepo im je – uzvrati kratko i jasno.

Imao je Dule tešku operaciju srca pa me interesiralo tko mu je iz gradskog ureda svratio u posjete.

– Nećeš vjerovati, jedino me u bolnici posjetio Nikola Plećaš sa suprugom.

Nakon prvih tanjura fileka Damir Širec pričao nam je o svom ratnom, herojskom putu. Dogurao je do čina bojnika.

Ratko Marković, bivši šef računovodstva u Ini, ukucavao je u komp podatke svih učenika 4. d.

– Irena Šrbec je umrla – reče Žarko Milić.

– Nedugo je umrla i Dubravka Fabri. Njezina frendica iz stolnoteniske repke – doda Širec, koji je radio s Dubravkom.

Iznenadilo me. Dobro sam poznavao Dubravku iz pingpongaških dana. S Irenom sam pak išao u 4. d trešnjevačke gimnazije. Kod najopasnijeg razrednika na svijetu. Josipa Karačića.

Prije sam pisao da mi je raska bila predivna profa i osoba, Maja Kovačić. Mama glazbenika Brune Kovačića i svekrva Ivane Plechinger.

Pitate se otkud sad Karačić.

Oni bistriji shvaćaju da sam bio nestašan učenik. Htjelo me hititi iz škole na polugodištu četvrtog. Primio me u 4. d mostarski bekrija Kara i doveo me do mature. Koju sam pak polagao s bivšim razredom.

Komplicirano je sve to.

Nakon drugog tanjura brojimo mrtve iz razreda. Bože, koliko ih je.

Ratko završava popis i grupi daje ime "Fileki iz 4. d".

Bare i ja diskutiramo o vinu i vinogradima. Ako nigdje nismo stručnjaci, tu jesmo.

On za bijela. Ja za crno.

Nakon trećeg tanjura on cuga mlado miješano, a Dule i ja crni pinot. Krauthakerov.

Dogovaramo godišnjicu mature. Bez fileka. Jer komadi iz razreda povraćaju čim ih netko spomene.

Papat će se nešto otmjenije od tripica.

I od "2 u 8".

TKO SE U JUGI USUDIO SRUŠITI JOSIPA BROZA NA ISPITU

Od birtije do knjižnice (prosinac 2023.)

Proteklih dana bilo je veselo i zabavno. Umno i umorno. Rođendanski i pogrebno. Od birtija, preko Krematorija, do knjižnica.

Nazdravili smo glumcu Slobodanu Milovanoviću za njegov 74. rođendan.

Zovem ga u Češku.

– U Pragu sam i čekam da dođu moja Mime i sin Luka – veseo je Slobo.

– Piješ li kad apsint?

– Jesi poludio. Pa to ima i do 90% alkohola. Kad bih dolazio u Zagreb, nosio bih ga za Georgija Para dok je bio živ. Česi su ti apsint zaštitili kao autohtoni proizvod.

Bem ti miša. 90% alkohola. To potopi i nosače aviona.

Svratih iz birtije u knjižnicu "Tin Ujević". Veljku Krulčiću na promociju njegove knjige "Maurović od mula do mula".

Čestitah 61. rođendan.

Kiša.

Igra Dinamo.

A knjižnica krcata ljubitelja stripa.

Uz Maurovićeva Crnog mačka i ja sam odrastao. A tek Trojica u mraku. Misterij zelenih močvara. Čudesan crtač. Genijalac.

Veljko ne da da ga ždere zaborav. Svaka čast.

Sutradan na Krematoriju, put neba, otpratismo 92-godišnju Šteficu Kralj. Majku mog kuma Mladena.

Na Trgu me Božidar Koščak Kumpić upoznaje s doktorom neobičnog imena i prezimena. Zapravo svima poznatog imena i prezimena.

– Zovem se Josip Broz – predstavi mi se doktor.

– To ti je moj prijatel kaj se zove kak i Tito. Moš mislit kad je studiral medicinu i došel na ispit s indeksom u kojem piše Josip Broz. Nitko ga ni smel srušit – smješka se poznati smogovac.

– Nije baš tako. Bilo je profesora koji nisu simpatizirali Tita – ograđuje se Broz.

– Jeste li u rodu s maršalom? – pitam.

– Ni blizu. On vuče zagorske korijene, a svi moji su iz Siska.

Eto, upoznah i Josipa Broza. Nema veze što nije original.

Kumpić je nakon premijere filma "Akcija stadion" upoznao i originala.

Sjećate se one scene kad Kumpić kupuje punu kutiju kondoma u ljekarni.

– Fukaš mali? – pita ga apotekar.

– Fukam, fukam, gospon magistar!

Taj dijalog toliko se svidio Titu da je prigrlil Kumpića.

A on, bedaček, naravno, to nije znal iskoristiti.

Sutradan u kafiću Pinnocchio's Koščak mi darova pekmez od šljiva.

Obožavam ga u palačinkama.

Remek-djelo njegove supruge Ančice.

Naravski.

Jer Kumpić ne zna speć ni jajčeka na šparetu.

A kamoli napraviti pekmez.