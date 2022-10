Dvojica nepravomoćno oslobođena optužbi za ubojstvo četvero civila u selu Sibić

Đuro Bajlović (64) i Vlado Daić (57), obojica državljani Srbije, kojima se sudilo u odsutnosti na zagrebačkom Županijskom sudu su nepravomoćno oslobođeni optužbi za ratni zločin.

Prema optužnici, Bajović se teretio da je točno neutvrđenog dana u listopadu 1991. tijekom napada JNA i paravojnih srbijanskih formacija na hrvatska sela na glinskom području, kao komandir voda čete Luščani, odreda Teritorijalne obrane Banski Grabovac naložio ulazak u selo Sibić, gdje su prvo pretražili kuće, a zatim okupili civile Blaža Dražetića, Tomu Vrbanca, Jagicu Vrbanca, Magu Šoštarić i Josu Šoštarića.

Potom je prema optužnici, Bajlović naložio Daiću i sada pokojnom Radi Mišljenoviću da pucaju i ubiju civile, što su oni učinili. Četvero ih je ubijeno, a Joso Šoštarić je slučajno preživio, jer je ranjen pao u neki jarak te pričekao noć prije nego što se iz jaraka iskopao i pobjegao. Teretili su se za ratni zločin nad civilima, a nepravomoćno su oslobođeni optužbi zbog nedostatka dokaza.

Naime, Bajlović se teretio po zapovjednoj odgovornosti, no tijekom postupka niti jedan svjedok koji je saslušan nije iskazivao da je čuo da je on naredio ubojstva, a neki su čak iskazivali i da nije bio na tom mjestu gdje su civili pobijeni. Isto tako nitko od svjedoka nije vidio da je Daić ubio civile, niti ga je preživjeli prepoznao kao počinitelja. Svjedoci su iskazivali da je jedna osoba pucala, a prema iskazu sestre pokojnog Mišljenovića, to je mogao biti Mišljenović. Naime, njegova sestra je svjedočila da joj je on na samrti priznao da je pobio te ljude i to zbog nekih neriješenih odnosa koje je s njima od ranije imao.

VIDEO: Michealu (21) su 2020. dijagnosticirali agresivan rak i prognozirali osam mjeseci života: 'Sada je napokon u remisiji, zahvalni smo'