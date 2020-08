VIDEO Snimljen trenutak snažne eksplozije u Bejrutu, ima ozlijeđenih

U glavnom libanonskom gradu Bejrutu pogodila je snažna eksplozija u luci. Prema još uvijek neslužbenim podacima, u razmaku 15 minuta bila je i druga eksplozija i to u samom centru grada.

Svjedoci navode kako je snažna eksplozija oštetila zgrade i urede, a iznad grada je vidljiv dim. Vjeruje se kako ima ozlijeđenih. Smatra se kako je razlog eksplozije požar u skladištu petardi koji se nalazi u blizini luke, javljaju lokalni mediji, prenosi CNN.

Moment that the second explosion hit #Beirut Lebanon. Many houses damaged, injuries reported. First was at Port. This is closer to downtown pic.twitter.com/6DdmgQFriD

UPDATE: Fmr PM Saad Hariri is fine following news.



Two explosions near port in Beirut #Lebanon , second one left lot of damages in houses and cars. Ambulances called to area.



Another video shows magnitude of when it happened pic.twitter.com/lV9p5qMxbu