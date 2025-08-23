Naši Portali
ODREĐEN JOJ ISTRAŽNI ZATVOR

Majku koja je sjekirom pokušala ubiti sina na spavanju sumnjiče za teški pokušaj ubojstva iz koristoljublja

Ivana Jakelić
23.08.2025.
Nakon što je policija dovršila kriminalističko istraživanje, 49-godišnjakinja je ispitana na tužiteljstvu, nakon čega je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu.

Za pokušaj teškog ubojstva iz koristoljublja osumnjičena je 49-godišnjakinja, koja je sjekirom izudarala svog 30-godišnjeg sina i to dok je spavao. Ispitana je na ŽDO Varaždin, nakon čega je protiv nje pokrenuta istraga.

Riječ je o događaju koji se zbio 20. kolovoza u 3.20 u obiteljskoj kući u Brezici. Sumnja se da je 49-godišnjakinja sa sjekirom u ruci ušla u sobu u kojoj je spavao njezin sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima. On se nekako uspio obraniti uzevši joj sjekiru iz ruke te se zatvorio u sobu i pozvao policiju koja je po dolasku 49-godišnjakinju uhitila, dok je kuću pretražila. Što se tiče 30-godišnjaka, njemu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin gdje su mu utvrđene površinske ozlijede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane, koje su ozlijede okvalificirane kao teške.

Nakon što je policija dovršila kriminalističko istraživanje, 49-godišnjakinja je ispitana na tužiteljstvu, nakon čega je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu koji joj je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

koristoljublje majka sjekira pokušaj ubojstva

