Majku koja je sjekirom pokušala ubiti sina na spavanju sumnjiče za teški pokušaj ubojstva iz koristoljublja

Za pokušaj teškog ubojstva iz koristoljublja osumnjičena je 49-godišnjakinja, koja je sjekirom izudarala svog 30-godišnjeg sina i to dok je spavao. Ispitana je na ŽDO Varaždin, nakon čega je protiv nje pokrenuta istraga.

Riječ je o događaju koji se zbio 20. kolovoza u 3.20 u obiteljskoj kući u Brezici. Sumnja se da je 49-godišnjakinja sa sjekirom u ruci ušla u sobu u kojoj je spavao njezin sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima. On se nekako uspio obraniti uzevši joj sjekiru iz ruke te se zatvorio u sobu i pozvao policiju koja je po dolasku 49-godišnjakinju uhitila, dok je kuću pretražila. Što se tiče 30-godišnjaka, njemu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin gdje su mu utvrđene površinske ozlijede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane, koje su ozlijede okvalificirane kao teške.

Nakon što je policija dovršila kriminalističko istraživanje, 49-godišnjakinja je ispitana na tužiteljstvu, nakon čega je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Varaždinu koji joj je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.