AUTOMATSKO KAŽNJAVANJE

Austrija uvodi 'kamere za buku': Stop za ilegalne ulične trkače i 'frizirana' vozila

Deadly shooting at a secondary school in Austria
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
Autor
Snježana Herek
23.08.2025.
u 13:23

Uređaj funkcionira tako da se unaprijed postavi dozvoljeni prag buke. Kada ga vozilo prekorači, podaci se u realnom vremenu prenose na tablet ili pametni telefon policijske ophodnje, koja vozača, slično kao i kod prekoračenja brzine, može zaustaviti već nekoliko stotina metara dalje, od mjesta gdje je postavljena “kamera za brzinu”.

Sve je krenulo mnogo brže nego se je prvotno mislilo, i već u četvrtak navečer policija je  u Salzburgu prvi put testirala inovativne “kamere za brzinu s mjerenjem buke”. Test je pilot projekt koji provodi austrijska država. Cilj joj je razviti uređaje toliko dobro da nedvosmisleno mogu pripisati prekršaje u vezi s bukom i prekoračenim decibelima, pojedinačnim vozilima.

Glavni protagonisti borbe protiv buke koja se generira i daleko premašuje zakonski dopuštenu razinu decibela, u stambenim područjima danju 50, a noću 35, su austrijski ministar infrastrukture Peter Handke i nova zemaljska poglavarica austrijske savezne pokrajine Salzburg Karoline Edtstadler, potpomognuti njenim zamjenikom, salzburškim pokrajinskim vijećnikom za promet Stefanom Schnöllom. Ne samo ilegalne ulične utrke nego i tehnički manipulirana vozila i tzv. “automobilski pozeri”, postaju sve ozbiljniji problem, posebno u gradu Salzburgu. Ugrožavaju ne samo sebe nego i prolaznike. Čak, i ako se ne izvode rizični manevri vožnje, buka smeta susjedima i općenito stanovnicima.

“Ciljane modifikacije ispušnih sustava i komponenti motora, primjerice proizvode glasne praske koji daleko premašuju zakonski dopuštene razine buke. Mjerenje ovih kratkotrajnih bučnih događaja, nemoguće je za policiju s opremom koju trenutno imaju na raspolaganju. Stroga je bio nužan pilot projekt s “kamerom za buku”, kako bi dokazi o prekršenim decibelima mogli biti zabilježeni i kao dokazni materijal korišteni na sudu”, izvještava austrijska televizija ORF. “Cilj i poruka su jasni: Teroru s bukom nema mjesta u Salzburgu! Manje buke za bolju kvalitetu života. Paketom zaštite stanovnika želimo povući jasnu crtu protiv namjerne buke koju proizvode vozila”, rekao je zamjenik zemaljske poglavarice pokrajine Salzburg i pokrajinski vijećnik za promet Schnöll, istaknuvši:

“Da budemo pošteni, još nemamo zakonsku osnovu za trenutno izdavanje kazni na licu mjesta za prekoračene decibele koje registrira “kamera za buku”.  “Kamera za buku” austrijska je inovacija. Razvila ju je i proizvela tvrtka Joanneum Research u Grazu. Sastoji se od mikrofona i kamera, a s njom se upravlja putem tableta ili pametnog telefona. Cilj joj je automatski detektirati prekršaje u vezi s bukom, jasno identificirati vozilo koje uzrokuje prekršaj i zabilježiti njegovu registarsku tablicu - jednako kao i radar za mjerenje brzine.

Uređaj funkcionira tako da se unaprijed postavi dozvoljeni prag buke. Kada ga vozilo prekorači, podaci se u realnom vremenu prenose na tablet ili pametni telefon policijske ophodnje, koja vozača, slično kao i kod prekoračenja brzine, može zaustaviti već nekoliko stotina metara dalje, od mjesta gdje je postavljena “kamera za brzinu”.

Dosad je kontrola “bučnih” vozila bila složen proces - policija ih je morala slati u specijalizirane radionice.  Nova “kamera za brzinu”, koja košta oko 500.000 eura jamči znatno brže i jednostavnije postupanje. Dakle, automatsko kažnjavanje! Schnöll je najavio da ujesen namjerava na Konferenciji nadležnih predstavnika za promet iz svih devet austrijskih saveznih pokrajina dogovoriti “snažan savez” kako bi se u Austriji riješila za takvu praksu zasad nepostojeća zakonska osnova za izravno kažnjavanje “bučnih” prekršitelja. 

U Gradu Salzburgu, koji muku muči s ilegalnim noćnim utrkama i drugim bučnim događajima, već su sada, prema Zakonu o sigurnosti prometa pokrajine Salzburg na snazi izuzetno visoke kazne od 500 do čak 5.000 eura za “uznemirujuću i neprimjerenu buku”. Mediji navode da će “Kamera za buku”, i automatsko kažnjavanje, kada dobije zakonsku osnovu, dodatno isprazniti džepove onih “bučnih”, kojima se fućka za decibele.

Ključne riječi
kamere za buku Austrija

