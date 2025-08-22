Što danas rade nekadašnji loši učenici? 'Cura lupa pare kakve ja neću vidjeti'

Ljudi koji nisu briljirali u osnovnoj ili srednjoj školi često se kasnije u životu susreću s izazovima, no to ne znači da nisu uspjeli. Mnogi od njih razvili su praktične vještine koje im pomažu u različitim industrijama, dok su se neki okrenuli kreativnim poslovima ili poduzetništvu. Na Redditu je jedan korisnik pitao: “S čim se bave sad najgori učenici iz srednjih/osnovnih škola koje znate?”

U komentarima je čitav niz odgovora, a najviše pažnje privukla je priča o nekadašnjoj lošoj učenici koja se danas bavi prodajom vjenčanica i, kako je napisao autor komentara, “lupa pare kakve ja neću dugo vidjeti”. Netko drugi spomenuo je da je njegov bivši školski kolega završio privatni fakultet i sada radi kao menadžer, treći je zaposlen u HDZ-u i radi u općini, a još jedan je naslijedio očevu firmu.

Jedan od komentara sažeo je iskustvo ovako: “Po mom iskustvu, loši đaci završe na dva načina. Jedni skroz propadnu jer upadnu u drogu i kriminal. Drugi se u nekom trenutku opamete i rade većinom obrtničke poslove, a to životno iskustvo s ulice im jako pomogne u kontaktu s drugim ljudima i dogovaranju posla.”

Neki su podijelili i mračnije priče - jedan bivši učenik završio je u zatvoru, drugi je radio fizičke poslove u firmi za selidbe, dok je treći preuzeo očev građevinski obrt, ali je zapao u probleme zbog lošeg vođenja posla. No, istaknuta je i jedna pozitivna priča: djevojka iz disfunkcionalne obitelji naknadno je završila srednju i fakultet te se u potpunosti preporodila. Na kraju, tu su i primjeri uspješnijih puteva: “Jedan ima noćni klub, drugi je surfer negdje u Africi, treći je odličan kuhar… Bila sam okej sa njima i drago mi je da rade ono što vole i u čemu su se našli. Nisu bili dobri u školi, ali očito su imali žicu za nešto drugo.” Više komentara možete vidjeti OVDJE.