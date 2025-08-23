Naši Portali
BREAKING
NEMA OZLIJEĐENIH

FOTO Drama u centru Krka: Srušilo se stablo i oštetilo vozila, izbjegnuta veća nevolja

Foto: JVP Grada Krka
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 13:15

Vatrogasci su brzo nakon dojave stigli na mjesto događaja i započeli s uklanjanjem stabla.

U petak navečer u središtu Krka srušilo se veliko stablo i pritom oštetilo nekoliko parkiranih vozila, no srećom nitko nije stradao.

Stablo je palo nešto poslije 21 sat, prepriječilo prometnicu i djelomično završilo na obližnjem parkiralištu, gdje su u tom trenutku bila parkirana vozila za najam – skuteri i quadovi. "Ozlijeđenih na sreću nema, a obzirom da je stablo palo na parkirane quadove i skutere za najam štete ima, ali u kojoj mjeri u ovom trenutku ne možemo govoriti", rekao je za Bodulija.net Gordan Grubišić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.

Vatrogasci su brzo nakon dojave stigli na mjesto događaja i započeli s uklanjanjem stabla. Budući da se radi o jednoj od najfrekventnijih lokacija u gradu, kojom u sezoni prolaze tisuće ljudi i vozila, izbjegnuta je potencijalna tragedija.
Ključne riječi
Vatrogasci stablo Krk

