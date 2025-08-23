Plenković je shvatio da radikalna desnica ima destruktivni potencijal i da ga to može stajati budućih izbora

Dragan Markovina, povjesničar, pisac, političar, bivši sveučilišni profesor, novinar i publicist aktivan podjednako u dvije države. Živi na relaciji Korčula – Mostar – Split – Sarajevo. Iz glavnoga grada Bosne i Hercegovine odgovarao je na naša pitanja o gorućim temama, od Thompsona do nove ustašizacije Hajduka. Jedno od pitanja na koje mnogi, nakon Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju, nude različite odgovore, jest zašto baš sada. Što je to upravo u ovom trenutku privuklo tolika mnoštva na hipodromske megakoncerte? Jeste li vi došli do nekih novih uvida?