INTERVJU: DRAGAN MARKOVINA

Plenković je shvatio da radikalna desnica ima destruktivni potencijal i da ga to može stajati budućih izbora

storyeditor/2025-08-19/PXL_031224_125043331.jpg
Ivo Ćagalj/PIXSELL
Autor
Branimir Pofuk
23.08.2025.
u 13:25

Povjesničar, pisac, političar, bivši sveučilišni profesor o politizaciji povijesti

Dragan Markovina, povjesničar, pisac, političar, bivši sveučilišni profesor, novinar i publicist aktivan podjednako u dvije države. Živi na relaciji Korčula – Mostar – Split – Sarajevo. Iz glavnoga grada Bosne i Hercegovine odgovarao je na naša pitanja o gorućim temama, od Thompsona do nove ustašizacije Hajduka. Jedno od pitanja na koje mnogi, nakon Thompsonovih koncerata u Zagrebu i Sinju, nude različite odgovore, jest zašto baš sada. Što je to upravo u ovom trenutku privuklo tolika mnoštva na hipodromske megakoncerte? Jeste li vi došli do nekih novih uvida?

Ključne riječi
HDZ i Plenković ustaški simboli domoljublje radikalna desnica

Komentara 6

Pogledaj Sve
DU
Duupin
13:48 23.08.2025.

Dakle i dalje ništa o Jazovki, važniji je Markovina

PA
Pajdo
13:42 23.08.2025.

markovina hrvatski povjesničar NE on je partizanski povjesničar za yugovine ne za Hrvatsku IDIOT.

Avatar Anomander
Anomander
13:38 23.08.2025.

Bla bla bla i bla.... Dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, a cijeli petokolonaški večernjak posvećen podsjećanju, veličanju i obrani Jugoslavije 🤮

