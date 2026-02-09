Jasenkina priča jedna od mnogih: 'Suprug mi je preminuo prije isplate inkluzivnog dodatka, samo su mi javili da gubim sva prava'

Nakon nepravomoćne odluke Upravnog suda prema kojoj članovi obitelji preminulih mogu tražiti isplatu inkluzivnog dodatka, u javnost izlaze svjedočanstva obitelji čiji najbliži to pravo nisu dočekali. Među njima je i Jasenka Bastaić, koja je za N1 ispričala priču o svom suprugu Nikoli, onkološkom bolesniku koji je preminuo prije nego što je dovršen upravni postupak za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. Postupci često traju mjesecima, pa i godinama, zbog nedostatka stručnih komisija, preopterećenosti administracije i sporog prikupljanja medicinske dokumentacije.

'Nikola je primao pomoć za njegu u iznosu od 240 eura, koju je ostvario u šestom mjesecu 2022. U trećem mjesecu 2024. ja sam postavila upit socijalnoj službi što je s njegovim inkluzivnim dodatkom. Oni su mi na to rekli da on novu komisiju ima u šestom mjesecu 2024. i tražili su nove nalaze, koje sam im ja istog dana poslala, s obzirom na to da je njegovo stanje bilo sve lošije i lošije. Oni su mi rekli da neće taj zahtjev podnijeti sve do šestog mjeseca. Nikola je preminuo u petom mjesecu 2024. Nakon par dana od njegove smrti javili su mi da gubim sva prava na inkluzivni dodatak', rekla je Jasenka Bastaić.

Takvu odluku smatra neutemeljenom i nepravednom. 'S obzirom da je Nikola živio još pet mjeseci i imao je sve svoje troškove i potrebe u tih pet mjeseci, ovo je neutemeljeno. Ali, njihov odgovor je bio da njegovom smrću ja gubim sva prava', dodala je.

Do nedavno je, u pravilu, u slučaju smrti korisnika postupak bio obustavljan uz obrazloženje da je riječ o osobnom pravu koje prestaje smrću. No, Bastaić ističe da joj u cijeloj priči presudna nije financijska strana. 'Tu se uopće ne radi o novcu, koliko se radi o pravdi, jer su svi to onkološki bolesnici i općenito bolesnici koji imaju pravo na inkluzivni dodatak i to bi trebali ostvariti', rekla je Jasenka.

Zasad nije podnijela tužbu, no nakon najnovije sudske odluke razmišlja o pokretanju postupka. 'Nisam tužila jer su mi rekli da nemam pravo, ali s ovim ću sada definitivno razmisliti o pokretanju postupak', zaključila je.

Podsjetimo, Upravni sud u Zagrebu okončao je postupak koji se odnosi na pravo osoba koje su podnijele zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije nego što je sustav socijalne skrbi donio rješenje o njihovim zahtjevima. Prema nepravomoćnoj presudi, nadležna tijela socijalne skrbi morat će nastaviti postupke za sve takve slučajeve, procjenjuje se da ih je oko 15.000, neovisno o smrti podnositelja zahtjeva. Ako se u naknadno provedenom postupku utvrdi da je preminula osoba ispunjavala uvjete za inkluzivni dodatak, država će biti obvezna nasljednicima isplatiti cjelokupni iznos dodatka koji bi pripadao od dana predaje zahtjeva pa do dana smrti podnositelja.