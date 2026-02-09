Thompson nije zabranjen kao izvođač u Zagrebu već samo kao zakupac Arene

Polemike o dočeku rukometaša isprovocirale su i pitanje pravne ocjene Zaključka Skupštine Grada Zagreba od 11. studenoga 2025. godine. Bivša predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec ustvrdila je da je to "politička izjava bez pravnih učinaka". HDZ i Klub Marije Selak Raspudić najavili su, vjerojatno putem upravnog spora, traženje ocjene zakonitosti Zaključka. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, iznio je politički grubu ocjenu, ali i relevantnu pravnu dvojbu: "Je li to pravni akt, opći akt, ne znam što je to. To je jedan čudnovati kljunaš, čušpajz od svega, sklepani uradak". Zaključak u prvoj točki navodi: "Poziva se gradonačelnik grada Zagreba da na temelju ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič "Za dom spremni", a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske".