PRAVNA DVOJBA OKO ZAKLJUČKA SKUPŠTINE

Thompson nije zabranjen kao izvođač u Zagrebu već samo kao zakupac Arene

Autor
Marinko Jurasić
09.02.2026.
u 16:01

Sretan Šarić je u Opće uvjete poslovanja Arene pravno nepismeno unio sankciju za ustašluk pozivajući se na Zaključak Skupštine Grada Zagreba kojim je upućen poziv isključivo gradonačelniku, koji nije donio nikakvu mjeru

Polemike o dočeku rukometaša isprovocirale su i pitanje pravne ocjene Zaključka Skupštine Grada Zagreba od 11. studenoga 2025. godine. Bivša predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec ustvrdila je da je to "politička izjava bez pravnih učinaka". HDZ i Klub Marije Selak Raspudić najavili su, vjerojatno putem upravnog spora, traženje ocjene zakonitosti Zaključka. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, iznio je politički grubu ocjenu, ali i relevantnu pravnu dvojbu: "Je li to pravni akt, opći akt, ne znam što je to. To je jedan čudnovati kljunaš, čušpajz od svega, sklepani uradak". Zaključak u prvoj točki navodi: "Poziva se gradonačelnik grada Zagreba da na temelju ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič "Za dom spremni", a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske".

NO
Noštromo
16:39 09.02.2026.

Nije li gradonačelnik nekad prije Mozemo, bio član stranke ili udruge što li vec, Zagreb je naš. E pa Zagreb je glavni grad svih građans Hrvatske.

Avatar pad sa Patrie 2
pad sa Patrie 2
16:34 09.02.2026.

Crveni fašisti opet proganjaju Hrvate u Hrvatskoj!

VE
vecernjitip2
16:27 09.02.2026.

Thompson je gromoglasni pjev tihe većine! Sad su se ovi odjednom sledili kad su vidli koliku podršku Thompson ima.

