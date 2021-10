'Dug na Srebrnjaku ravan je bolničkom proračunu, a ne treba ga uopće biti'

Novi ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak prim. Darko Richter, pedijatrijski alergolog i klinički imunolog, uskoro i formalno preuzima tu dužnost. Kao umirovljenik radi jedan dan u tjednu u privatnoj klinici. Zašto se iz mirovine odlučio kandidirati za ravnatelja?

– Nije ovo neki “challenge”, nego je riječ o zagrebačkoj bolnici koja se ruinira jako dugo, daje se u ruke ljudima koji ne znaju što je bolnica i koji su svojim političkim kombinatorikama i medijskim nastupima doveli do toga da je balon pukao. Ta destrukcija traje puno duže od dvije godine. Kriteriji po kojima se vodila bolnica nisu bili usmjereni na funkciju gradske dječje bolnice nego na kojekakve druge ideje i projekte – kaže.

Projekt ide dalje

No za vrijeme dugogodišnjeg vodstva dr. Nogala ta je bolnica postala uspješna i akreditirana ustanova koju su roditelji bolesne djece često hvalili, primjećujemo. – O tome kakva je neka bolnica trebaju govoriti pacijenti, a ne uprava pred kamerama. Ako je sve bilo divno i krasno, kako je bolnica došla do 45 milijuna kuna duga? – uzvraća dr. Richter.

Međutim, praktički su sve hrvatske bolnice u dugovima.

– Iznos duga na Srebrnjaku ravan je bolničkom proračunu. A ja tvrdim da bolnica ne mora biti nužno u dugu. Bio sam pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb do kraja lipnja 2000. Prije mene je KBC radio sa socijalističkim dugovima, a i poslije mene, kad su me maknuli 2000. Imao sam petlje kresati narudžbe koje su bile izvan svih okvira, a koje su pojedine klinike naručivale, računajući da se nitko neće usuditi to osporiti. Nisam samo ja zaslužan nego cijela uprava, bolnica je svake godine bila nekoliko milijuna tada njemačkih maraka u plusu. Sve je bilo poplaćano 31. prosinca i ovo je bio “živi” novac, kojim smo kupovali CT uređaje, napravili prve apartmane itd. Naravno da ne poslujemo pod ekonomski logičnim uvjetima, ali se i u tome može, pa, barem ne povećavati dugove. Hrvatska je zemlja s apsolutno najvećim doprinosom za zdravstveno osiguranje u EU, 16,5%, a umjesto da se išlo s postupnim smanjenjem tog postotka, on se povećao, a dugovi još više. Kod stvaranja gubitaka glavna je potrošnja, nabava, prihodi su ionako mizerni – govori prim. Richter.

Foto: Robert Anic/PIXSELL Prim. Darko Richter, novi ravnatelj DB-a Srebrnjak

Kako je gledao na skoro dvogodišnju dramu koja se odvijala na Srebrnjaku? – Kao na medijsko nadmetanje gdje nikad niste čuli cijelu istinu. Treba znati da od onih toliko izvikivanih 60 milijuna eura ni jedan euro nije na računu bolnice. To su obećana sredstva koja će etapno stizati tek kad vi pokažete da ste nešto napravili, stavili u funkciju. I tu je vjerojatno došlo do nekog sukoba – kaže.

Započeti projekt Centra za translacijsku medicinu treba se odvijati isključivo onako kako je dogovoreno s EU, inače nećete dobiti novac. Primjećuje da je DB Srebrnjak angažirao stručnjake iz inozemstva da surađuju na translacijskom projektu, što znači da bolnica nema kapacitet sama ga iznijeti i da je suradnja potrebna. – Međutim, ja mislim da se treba osloniti na snage koje imamo ovdje – uvjeren je.

Ne misli da imamo manjak pedijatara, što je nedavno upozorila Liječnička komora, ali dopušta da je ta tvrdnja možda i točna, no problem vidi u izostanku suvisle kadrovske, stručne i financijske zdravstvene politike. Što se pak tiče najavljene Dječje bolnice u Blatu, kaže: – Tek je najavljena, a kad se nešto dogodi, onda ćemo o tome!

Prof. Sanja Kolaček, predsjednica UV-a Srebrnjaka, kuma je njegovoj najmlađoj kćeri i zbog toga se izuzela iz glasanja o njegovoj kandidaturi. Dobio je četiri od šest glasova, no smatra da kumstvo nije nikakav sukob interesa jer za to ni zakonom nije obuhvaćeno kao pravna kategorija, za razliku od, npr., braka.

Neka si pregledaju glavu

– Zagrebu želim vratiti bolnicu u kojoj se odvija struka i znanost, riješiti projekt i da ta bolnica ne bude bolesnik obavijen svilenim projektom, a nema za režije! Bolnica je iznutra praktički onesposobljena, želim je vratiti onakvu kakvom je zamišljena – opisuje svoj naum. O zdravstvenim djelatnicima koji se ovih dana protive testiranjima otkad je počela primjena COVID potvrda ima mišljenje.

– Oni si moraju dati pregledati glavu. U svom interesu. Ne mogu drugačije objasniti, da se netko tko radi u zdravstvu i svaki dan je izložen COVID-u ne želi zaštititi. Stvarno treba samog sebe staviti pred ogledalo. Eventualno pritom nekog zamoliti za pomoć!