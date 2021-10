Tomašević o imenovanju Richtera: 'Ne slažem s njegovim stavovima, ali poštujem odluku UV-a'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako je odluka Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak da za ravnatelja imenuje Darka Richtera finalna, te da je prihvaća iako se i on, kao i članovi UV, ne slaže s Richterovim vrijednosnim stavovima.

"Upravno vijeće je donijelo svoju odluku i ona je finalna. Dao sam im povjerenje kao UV-u i ja tu odluku prihvaćam”, rekao je Tomašević.

Rekao je kako on kao gradonačelnik ne odlučuje o izboru ravnatelja te da se ne slaže s Richterovim političkim i osobnim stavovima, no Upravno je vijeće na temelju zakonitog postupka donijelo odluku i na temelju objektivnih stručnih kriterija ocijenilo kako je on najbolji izbor za ravnatelja.

"UV je smatralo da je Richter najbolja osoba i dobit će šansu za to. Niti ja se ne slažem s njegovim stavovima, ali poštujem odluku UV-a”, rekao je Tomašević.

Za Zagreb je važno da se bolnica stabilizira nakon naručenih međuljudskih odnosa, ogromnih dugova koji su usporedivi sa cijelim godišnjim proračunom te ustanove te da se spasi EU projekt Centra za translaciju.

To je, ističe, trenutno najveći projekt u Zagrebu koje je trenutno u riziku da se ne izvrši te da zbog toga ogromni troškovi padnu na gradski proračun.

Tomašević je rekao i kako nema procedure po kojoj bi se gradonačelnik mogao uključiti u izbor davanjem suglasnosti jer se radi o javnom natječaju gdje se zna tko donosi odluku, a to je Upravno vijeće. "U kontaktu sam i s Ministarstvom zdravstva. Oni to još provjeravaju ali vjerojatno ni iz njihove perspektive nema nikakve suglasnosti. Znači da je UV donijelo odluku i ona je finalna", kazao je.

Tomšević je podsjetio i na obećanje da nova gradska vlast neće raditi kadroviranja po ključu političke podobnosti i kaže kako se to sad vidi. "Članovi UV su birani po stručnim kriteriji i ja mogu samo vjerovati da je njihova odluka biti ispravna i da će se to brzo pokazati", zaključio je.

Članovi Upravnog vijeća (UV) Dječje bolnice Srebrnjak izjavili su u srijedu kako su izabrali Darka Richtera za ravnatelja te ustanove jer je bio najkvalificiraniji za to mjesto među šestero kandidata, iako se ne slažu s njegovim vrijednosnim stavovima.

Izbor Richtera izazvao je reakcije javnosti, ponajprije zbog njegove izjave Glasu koncila o umjetnoj oplodnji u kojoj je rekao da supruga i on nisu htjeli ići na umjetnu oplodnju jer ona “na neki način predstavlja silovanje u epruveti”, pa to "ne može biti ni normalni ljudski, a kamoli Božji naum".