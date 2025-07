Duboka država: zamagljivanje stvarnosti ili realna moć nevidljivih sila koje rade urotnički

Tko su Mike Donilon, Steve Ricchetti i Bruce Reed? Američki politički operativci za koje šira javnost u toj zemlji uopće ne zna, a njihova imena poznata su samo novinarima i drugim političarima. No to su ljudi koji su, prema nedavno objavljenoj knjizi "Prvi grijeh" koja je podigla puno prašine u Americi, zapravo vodili Ameriku tijekom mandata Joea Bidena. Kako su kognitivne i fizičke sposobnosti bivšeg predsjednika prema kraju mandata opadale, tako su sve važniju ulogu preuzimali njegovi najbliži suradnici koji su donosili ključne odluke, a najmoćnija su među njima bila spomenuta trojica. No njih nitko nije izabrao, za razliku od Bidena. Time su po mnogima postali savršeni primjer onoga što se katkad naziva "dubokom državom" – teorijom da moderne demokracije umjesto političara zapravo vode neizabrani ljudi iz pozadine, vječni birokrati, moćnici s vlastitim interesima koji će blokirati odluke predsjednika i drugih lidera ako im nisu po volji. S druge strane, postoje i oni koji drukčije misle, inzistirajući na tome da je "duboka država" potpuna izmišljotina, obična teorija zavjere kojom radikali, najčešće ekstremni desničari, manipuliraju, plaše javnost i žele srušiti sve mehanizme kontrole kada jednom dođu na vlast.