Državno sudbeno vijeće danas bira nove suce Visokog kaznenog suda

NA NJU NASRNUO NAČELNIK

Ispovijest napadnute vlasnice kafića: 'Jako me boli. Bojim se za svoj život i za svoje radnice'

"Primio me za vrat, odgurnula sam ga od sebe. Na kraju me gurnuo rukom po bradi i vikao mi da sam krava, da sam ovo da sam ono i onda me počeo šamarati", kazala je vlasnica kafića u Severinu Iva Milka Kramarić