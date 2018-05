Državi ide 60 posto od cijene goriva

Prosječna cijena litre benzina, prema podacima Ministarstva gospodarstva, na hrvatskim crpkama danas je bila nešto manja od 10 i pol kuna, dok je cijena litre dizela bila gotovo 10 kuna. Pri tome valja napomenuti da je cijena eurosupera 95 kretala od 10,13 do 10,50 kuna, dok je eurosuper 100 koštao oko 10,80 kuna po litri. Litra eurodizela je pak koštala između 9,64 i 9,99 kuna.

Blaže poskupljenje

Cijena benzina je, prema podacima Tina Bašića s portala cijenegoriva.info, u posljednjih pet tjedana u Hrvatskoj porasla za 54 lipe, a dizela za 63 lipe i tako su dosegle najveće iznose još od 2015. Cijene goriva u Hrvatskoj se mijenjaju utorkom pa će se danas znati kako se na našem tržištu odrazilo prošlotjedno povećanje cijene barela nafte na svjetskom tržištu na 79 dolara. Vladimir Kuzmić iz Corduxa kaže da su cijene na Mediteranskom tržištu prošli tjedan porasle za 20 dolara po toni nafte te da je i dolar ojačao u odnosu na kunu, zbog čega će vjerojatno danas doći do, kako kaže, blažeg poskupljenja goriva u Hrvatskoj. No on ne očekuje da će rast cijena nafte na svjetskom tržištu dovesti do povećanja cijena litre eurosupera 95 kod nas iznad 11 kuna, od čega mnogi strepe. Prema njegovom mišljenju maksimalna cijena te vrste goriva će na hrvatskim benzinskim postajama biti do 10,35 kuna po litri.

Naftni stručnjak Jasminko Umićević pak smatra da nije nemoguće da cijena barela nafte dosegne i 100 dolara jer je očito da velikim proizvođačima odgovaraju visoke cijene. Stoga on ne isključuje mogućnost da cijena benzina kod nas prijeđe 11 kuna po litri. A u strukturi cijene goriva u Hrvatskoj najveći dio čine porezi u trošarine i to čak 60-ak posto.

Naime, trošarine na benzinska goriva iznose 3,86 kuna, na dizelska 3,06 kuna po litri, a tu treba dodati i PDV od 25 posto. Umićević pri tome ističe da je apsurdno da se taj PDV obračunava i na trošarine u cijeni goriva.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2016. u svojoj je analizi tržišta naftnih derivata izradila strukturu maloprodajne cijene eurosupera 95, a prema kojoj nabavna cijena tog goriva čini 30 do 35 posto, trošarine 35 do 40 posto, PDV 20 posto, a marža pet do 10 posto ukupne cijene litre benzina. Umićević kaže da hrvatske naftne kompanije prosječno zarade jednu kunu po litri goriva, a u to su uključeni i rabati.

Zarada od turista

Dok cijene nafte na svjetskim tržištima padaju, mnogi su primijetili, da cijene goriva u Hrvatskoj ne prate istim tempom taj trend za razliku od situacije kad cijene nafte rastu. Umićević objašnjava da je tome razlog između ostalog to što kod rasta cijene nafte kuna uvijek slabi prema dolaru pa je potrebno dati više kuna za dolar, a napominje i da u ukupnoj cijeni goriva veći dio odlazi na trošarine i poreze. Prema podacima Croduxa, trenutna nabavna cijena benzina je 3,53 kune, a dizela 3,69 kuna po litri. U toj tvrtki pak kažu da, kad cijene nafte padaju na svjetskom tržištu, onda padaju i na domaćem i da nema nikakve razlike u odnosu kad cijene nafte rastu. A Vlada, sudeći prema izjavama ministra financija Zdravka Marića, ne namjerava sniziti trošarine na gorivo unatoč rastu cijena benzina i dizela. Marić je tako danas kazao da u ovom trenutku kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu ne odstupa značajnije od onoga što je originalno predviđeno u kalkulacijama za proračun i projekcijama za ovu godinu.

– Mi imamo mehanizme, ako do toga dođe, ako procijenimo da je potrebno, država uvijek može na taj način uskočiti. Međutim, ne bih u ovom trenutku to ništa najavljivao, o trošarinama ćemo također u sklopu cjelokupnog novog paketa poreznih izmjena – poručio je Marić i dodao da treba uzeti u obzir i početak turističke sezone i dolazak velikog broja stranaca u Hrvatsku te da ne trebao zanemariti ni taj element kad su u pitanju trošarine.