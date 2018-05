Prijevoznici traže povrat dijela trošarina na gorivo

Novi rast cijena goriva ogroman je udarac za poslovanje hrvatskih cestovnih prijevoznika. Njihova udruga upozorava da troškovi za gorivo sad čine više od 50 posto ukupnih troškova prijevoznika, koji su ionako nekonkurentni u odnosu na svoje kolege iz drugih zemalja, pogotovo iz hrvatskog susjedstva. Stoga je Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika (UHCP) pokrenula inicijativu prema Vladi da i Hrvatska uvede sustav povrata dijela trošarina na gorivo za tvrtke registrirane za javni prijevoz putnika i tereta kao što je to učinila Slovenija. U UHCP-u kažu da osim Slovenije, u Europskoj uniji još pet zemalja članica – Belgija, Francuska, Italija, Mađarska i Španjolska – vraća dio trošarine na dizelsko gorivo gospodarskim subjektima iz djelatnosti cestovnog prijevoza. Stoga zaključuju da je riječ o ustaljenoj i dobro organiziranoj praksi.

Vrijedi za sve iz EU

A to se odnosi samo na subjekte koji obavljaju javni prijevoz, i to teretnim vozilima iznad 7,5 tona ukupno dopuštene mase, kao i vozilima putničkog prijevoza kategorija M2 i M3. Napominju i da povrat dijela trošarina vrijedi za prijevoznike iz domicila, kao i za sve prijevoznike iz EU.

Predsjednik UHCP-a Dragutin Kranjčec objašnjava da slovenski zakon o trošarinama predviđa uvjete za vraćanje trošarine za komercijalni prijevoz i da je iznos povrata razlika između iznosa prosječne trošarine koji za svako razdoblje određuje ministar financija i najnižeg dopuštenog iznosa trošarine prema Direktivi 3003/96/EZ , a to je 330 eura na 1000 litara. Tako je, kaže, u prva četiri mjeseca ove godine povrat trošarine u Sloveniji iznosio 96,05 eura na 1000 litara goriva – dakle 0,096 eura po litri goriva.

Kranjčec upozorava i da unatrag dvije godine upravo zbog toga sve više hrvatskih cestovnih prijevoznika toči gorivo na slovenskim benzinskim crpkama.

– Kada se tome doda i trend porasta registracije pravnih osoba u Sloveniji zbog nižih troškova poslovanja, kao i troškova registracije i tehničkih pregleda teretnih i priključnih vozila, razvidno je da je stanje alarmantno. Sve je to rezultiralo odlaskom hrvatskih cestovnih prijevoznika na slovenski teritorij te u konačnici punjenjem slovenskog proračuna. Istodobno se hrvatskim cestovnim prijevoznicima dodaju nove financijske obveze – kaže Kranjčec.

Troškovi za HGK i RTV

Njegova prijevoznička tvrtka, dodaje, za 40 vozila godišnje potroši 800.000 litara goriva a kad bi na svakih 1000 litara dobio povrat 96 eura kao što dobiju prijevoznici u Sloveniji, godišnje bi to bilo čak 76.800 eura. To bi, napominje Kranjčec, puno značilo za njegovu tvrtku koja inače godišnje primjerice mora platiti 47.900 kuna za članarinu u Hrvatskoj gospodarskoj komori ili pak 38.400 kuna za RTV pristojbu. Kranjčec kaže da su prijevoznici dobili podršku za svoju inicijativu od resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te da bi se uskoro trebali sastati s ministrom financija Zdravkom Marićem. On napominje da bi država ono što bi uvjetno rečeno izgubila vraćajući dio plaćenih trošarina, istodobno i prihodovala povećanom kupnjom goriva na domicilnom teritoriju, kao i vraćanjem prijave poslovnih prijevozničkih subjekata na područje Hrvatske.