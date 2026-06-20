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Ova država mogla bi nestati s karte svijeta: Tisuće ljudi već traže novi dom, more nezaustavljivo guta kopno

FILE PHOTO: An aerial view of the Pacific Islands nation of Tuvalu
KIRSTY NEEDHAM/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
20.06.2026.
u 13:49

Dok se razina mora iz godine u godinu podiže, stanovnici otočne države Tuvalu suočavaju se s nezamislivim scenarijem – gubitkom vlastite domovine. Australija im je otvorila vrata za trajno preseljenje, a interes je toliko velik da se već prijavila gotovo polovica stanovništva.

Dok svijet raspravlja o klimatskim promjenama, stanovnici malene pacifičke otočne države Tuvalu već danas žive njihove posljedice. Zemlja s oko 10.000 stanovnika, čiji se nijedan dio ne nalazi više od šest metara iznad razine mora, suočena je s prijetnjom potpunog nestanka zbog porasta razine oceana. Australija je 16. lipnja otvorila prijave za poseban vizni program koji stanovnicima Tuvalua omogućuje trajno preseljenje. Do siječnja 2026. godine nasumičnim će odabirom biti izabrano 280 kandidata koji će dobiti pravo stalnog boravka, pristup australskom zdravstvenom i obrazovnom sustavu te mogućnost zaposlenja. Interes je golem – prema podacima CNN-a, zahtjev je već podnijelo više od 4.000 građana. Prema najnovijim procjenama australske vlade i vlasti Tuvalua, više od polovice teritorija te otočne države moglo bi do 2050. godine redovito završavati pod morem tijekom plimnih valova. Premijer Tuvalua Feleti Teo upozorio je da bi do kraja stoljeća čak 90 posto zemlje moglo postati nenastanjivo.

"Ne postoji mogućnost preseljenja na viši teren jer viši teren jednostavno ne postoji“, poručio je Teo na nedavnoj Konferenciji o oceanima Ujedinjenih naroda. Posebno je ugrožen glavni grad gdje je na pojedinim dijelovima kopno široko tek dvadesetak metara. Program preseljenja dio je šireg sigurnosnog i klimatskog sporazuma koji su Australija i Tuvalu potpisali 2023. godine. Tim se sporazumom Australija obvezala pomoći otočnoj državi u suočavanju s posljedicama klimatskih promjena te priznati njezin suverenitet čak i ako jednoga dana ostane bez nastanjivog teritorija.

Kako bi sačuvali svoj identitet, vlasti Tuvalua već su pokrenule projekt stvaranja prve "digitalne nacije“ na svijetu. Plan uključuje virtualnu rekonstrukciju države, digitalnu pohranu kulturne baštine i preseljenje državnih institucija u internetski prostor. Australski premijer Anthony Albanese poručio je da ovaj program predstavlja ulaganje u sigurnu i stabilnu budućnost pacifičke regije. Za stanovnike Tuvalua, međutim, riječ je o mnogo više od političkog projekta – o mogućnosti da pronađu novi dom prije nego što njihov stari nestane pod valovima.

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