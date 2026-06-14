VIDEO Ponuda s grčke plaže izazvala nevjericu: Kava, ležaljka, krafna i voda za samo 5 €?

Objava popularnog Instagram profila "Grčka Info", koji pruža savjete turistima iz regije, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama. Naizgled jednostavan video prikazuje cjenik na plaži Coco Beach Bar u grčkom ljetovalištu Nei Pori, a pitanje postavljeno u opisu - "Je li ovo fer cijena?" - pokrenulo je buru reakcija.

Ponuda koja je zaintrigirala tisuće korisnika uključuje suncobran, ležaljku, ledenu kavu (frape), krafnu i bočicu vode, a sve to za nevjerojatnih pet eura. Objava daje uvid u ono što bi turisti mogli očekivati, a sudeći po komentarima, ovakve cijene su daleko ispod prosjeka na koji su navikli.

Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a većina korisnika izražavala je oduševljenje i nevjericu. "Više nego korektna!", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Korektna nikako, nego fantastična. U svakom selu u Srbiji ovo više košta." Mnogi su istaknuli kako je takva cijena nezamisliva u drugim popularnim ljetovalištima. "U Crnoj Gori ležaljke i suncobran su 20 eura, plus piće i hrana, pa vi vidite", stoji u jednom od komentara koji uspoređuje cijene u regiji.

Bilo je i onih koji su bili skeptični, pitajući se je li fotografija iz ove godine ili je ponuda jednostavno predobra da bi bila istinita. "Isuviše korektna toliko da ne vjerujem u ovo", napisala je jedna korisnica. S druge strane, javili su se i dugogodišnji posjetitelji Nei Porija koji su potvrdili da su cijene u tom mjestu tradicionalno pristupačne. "U Nei Pori idem već 17 godina i nikad mi ne dosadi. Ista ili približna cijena na ovoj plaži je već pet godina", podijelila je svoje iskustvo jedna djevojka.

Dok se ponuda iz Nei Porija čini kao da je iz nekog drugog vremena, ona je u potpunoj suprotnosti s općim stanjem cijena na grčkim plažama za ljeto 2026. godine. Grčka je i ove godine jedna od najtraženijih destinacija, no turiste su na mnogim mjestima dočekale znatno veće cijene. Prema dostupnim podacima, cijene najma ležaljki i suncobrana u Grčkoj drastično variraju.

Primjerice, na popularnim plažama Halkidikija cijene se kreću od minimalne konzumacije od 20 do 40 eura po setu, dok na ekskluzivnijim mjestima dosežu i do 120 eura za prvi red do mora. U okolici Atene, cijena za set ležaljki vikendom može doseći i vrtoglavih 235 eura. U usporedbi s tim iznosima, paket od pet eura u Nei Poriju djeluje kao rijedak dragulj koji dokazuje da se na grčkoj obali još uvijek može ljetovati povoljno.