Vučić uporan: 'Crna Gora vodi hibridni rat protiv Srbije'

Aleksandar Vučić odavno više ne skriva prijezir prema crnogorskoj neovisnosti, a nakon nedavnog fijaska s letećim Ćacilendom u Tivtu ubacio je u višu brzinu te sada optužuje Crnu Goru za vođenje hibridnog rata protiv Srbije, kao što je to često činio i prema Hrvatskoj. Tako se Vučić po tko zna koji put ponaša poput piromana koji glumi vatrogasca, dok svaki napredak zemalja u regiji prikazuje kao dio navodne urote protiv Srbije. Unatoč opetovanom odbacivanju njegovih optužbi od Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova očekivano podržava tvrdnje "velikog vođe", a potporu mu je dao i Ivica Dačić, nekadašnji šef srbijanske diplomacije i aktualni ministar unutarnjih poslova.

Nikola Zirojević, zastupnik Europskog saveza u crnogorskom parlamentu i član Odbora za sigurnost i obranu, u izjavi za Večernji list upozorava kako se Aleksandar Vučić i strukture okupljene oko njega nikada nisu pomirili s crnogorskom neovisnošću. "No, mislim da je još veći problem to što se s njom nikada nije pomirio ni velik dio političke scene u Srbiji, bez obzira na to radi li se o vlasti ili oporbi. To vrijedi čak i za onaj dio koji se nastoji prikazati progresivnim. Nažalost, svjedočimo kontinuitetu politike Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića. Stoga ne iznenađuje da Vučićeve izjave podržava i 'mali Slobo', odnosno Ivica Dačić", kaže Zirojević.

Napominje kako je i dalje prisutna percepcija da su Crna Gora, Kosovo, dijelovi Bosne i Hercegovine, pa čak i dio teritorija Hrvatske, izgubljeni prostori koje bi trebalo vratiti pod srpski politički utjecaj. "Riječ je o projektu koji nikada nije do kraja napušten, a koji je regiju već stajao golemih ljudskih žrtava. Istodobno, čini mi se da Vučić priču o navodnom hibridnom ratu Crne Gore protiv Srbije koristi kako bi skrenuo pozornost s tema koje su za njega politički vrlo neugodne. Prije svega, riječ je o ubojstvu na Senjaku, slučaju u kojem se spominju osobe bliske vrhu vlasti. Kada god se suoči s problemima u zemlji, pokušava ih prikriti otvaranjem vanjskopolitičkih sukoba. Nekada je meta Hrvatska, nekada Kosovo ili Bosna i Hercegovina, a ovoga puta to je Crna Gora", ističe Nikola Zirojević.

Politički analitičar i novinar Boško Jakšić u izjavi za Večernji list upozorava kako se Vučić ponaša poput političkog minera koji sustavno narušava odnose Srbije sa susjedima te da Srbija danas nema dobre odnose ni s jednom državom u regiji. "Potpuno je jasno da je Srbija samo formalno priznala neovisnost Crne Gore, dok u suštini čini sve kako bi oslabila i destabilizirala vlasti u Podgorici, a to se vodi i preko medija pod kontrolom političkih lojalista u Crnoj Gori i preko dijela predstavnika Srba u Crnoj Gori, te SPC-a. U Beogradu se često kao argument koristi tvrdnja da je Crna Gora Srbiji 'zabila nož u leđa' kada je 2008. godine priznala Kosovo. Međutim, i to treba promatrati u istom kontekstu: Crna Gora je suverena država koja donosi odluke u skladu sa svojim interesima. U njezinu je interesu bilo priznati neovisnost Kosova, kao što je bilo u njezinu interesu pristupiti NATO-u", zaključuje Boško Jakšić. Ulazak Crne Gore u Europsku uniju ujedno bi predstavljao ozbiljan udarac politici "srpskog sveta", u kojoj je upravo Crna Gora jedna od ključnih meta.