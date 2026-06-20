Hezbollah i Izrael dogovorili prekid vatre

Nakon nasilne izraelske eskalacije u južnom Libanonu te nakon što je Iran odbio poslati svoju delegaciju u Ženevu radi potpisivanja sporazuma sa Sjedinjenim Državama, jučer su Sjedinjene Države objavile da su Izrael i Hezbollah postigli dogovor o prekidu vatre koji je stupio na snagu u 16 sati po lokalnom vremenu. Visoki američki dužnosnik izjavio je da su američki i katarski pregovarači, uz posredovanje Irana, intenzivno radili na postizanju sporazuma nakon višesatne razmjene vatre i nagle eskalacije na terenu. Prema istim izvorima, dogovor je postignut u zadnji čas, kako bi se spriječilo daljnje širenje sukoba i potencijalno otvaranje šire regionalne krize.