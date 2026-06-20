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U NJEMAČKOJ

VIDEO Užas u zoru! Sudar vlakova na mostu odnio život, vagoni se srušili na prometnicu

Screenshoot/X
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
20.06.2026.
u 14:24

Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahna

Jedna je osoba poginula kada su se dva teretna vlaka sudarila na mostu u Muenchenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije. Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters. Hitne službe obaviještene su o sudaru u sjevernoj minhenskoj četvrti Milbertshofenu u 1:40 ujutro, a na mjesto događaja poslano je oko 60 pripadnika hitnih službi, rekao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Dva vagona pala su s mosta na dvosmjernu cestu s više traka. Teret koji su prevozili vlakovi još nije poznat, međutim policija je izjavila da se ne radi o opasnom materijalu i da nema opasnosti za građane. Nije jasno ni kada će vagoni biti izvučeni, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedjelje. Nesreća se dogodila na pruzi koju koriste isključivo teretni vlakovi, rekla je glasnogovornica operatera željeznice Deutsche Bahna. Nema prekida u regionalnom ni međugradskom prometu.

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