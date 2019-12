Dream team liječnika: spašavaju živote stanovnicima iz pet županija

Mislio sam da je žgaravica, a zapravo je bio infarkt. Žena me natjerala da odem liječnici koja je napravila EKG i odmah me poslala u Čakovec. Dr. Mihajlo Kovačić napravio mi je koronarografiju i ugradio stent. Puno bolje se osjećam i zahvalan sam liječnicima i medicinskom osoblju – kaže 47-godišnji Alen Fuš iz Kotoribe, jedan od pacijenata kojima je u Županijskoj bolnici Čakovec ugrađen stent.

Ugradili 1000 stentova

Imao je sreću što je u bolnicu stigao u radno vrijeme pa je operiran u Čakovcu, a da je bila noć, morali bi ga odvesti u Zagreb. No od 1. prosinca svi pacijenti sa zdravstvenim problemima poput njegova bit će operirani u Čakovcu jer je uvedeno 24-satno dežurstvo interventnoga kardiološkog tima na čelu s voditeljem nedavno osnovanog odjela intervencijske kirurgije dr. Mihajlom Kovačićem.

Već sutra mogao bi otići u neku od bolnica u Dubaiju i zarađivati peterostruko više, no taj specijalist kardiologije s još devet kolega podiže centar interventne kardiologije u kojem se izvode zahvati kakve ne obavljaju neki klinički centri u Zagrebu! Dosad su krvne žile odčepljivali i stentove ugrađivali samo u radno vrijeme, a izvan toga pacijenti su se prevozili u KB Dubrava, njih 600 godišnje. U ŽB-u Čakovec obavili su sami već više od 2500 postupaka i ugradili tisuću stentova.

– Našim građanima dajemo i mogućnost vrlo kompleksnih zahvata za koje nismo ni sanjali da ćemo ih ovdje izvoditi. Obavljamo neke zahvate koji su rijetkost i u najvećim kliničkim centrima, a neke smo radili prvi u Hrvatskoj. Radimo sami i zahvate koje u Zagreb dolaze obavljati inozemni liječnici. Moj osobni cilj i interes je razbiti paradigmu seoske bolnice. Kad imate vrhunske ljude, možete biti vrhunski centar i pritom nije važna veličina grada – ističe dr. Kovačić.

Razvoj od 2005. godine

Za hrvatske prilike nevjerojatna priča počela se razvijati 2005. godine, kad je s KB-om Dubrava uspostavljena suradnja pa su se pacijenti koji dožive infarkt počeli prevoziti u tu kliniku. Ekipa vrhunskih kardiologa u Čakovcu polako je razvijala svoj intervencijski “dream team” koji danas pacijenta operira unutar sat vremena. U slučajima infarkta, svaka je minuta bitna.

– Želja mi je ostati tu gdje imamo jako dobru suradnju, sjajne međuljudske odnose i mogućnost daljnjeg napretka – zaključuje dr. Kovačić koji ključnim ističe dr. Branka Ostričkog.

– Naši ljudi imaju iste mogućnosti liječenja kao i pacijenti u Beču, Pragu, Parizu ili Berlinu. Trebalo je dosta truda da se do toga dođe. Osim najbolje moguće skrbi, zadržavat će i mlade liječnike koji su ambiciozni i željni suvremenog izazovnog posla, a to naša kardiologija pruža – ističe dr. Ostrički i dodaje da bi trebali postati regionalni centar. To smatra i župan Matija Posavec.

– Ovo mora postati centar interventne kardiologije za pet županija, a sutra nakon ulaska u Schengenski prostor i za širu regiju, za pacijente iz Mađarske, Slovenije... – kaže Posavec.

Cilj je da jednog dana bolnica dobije i linearni akcelerator za liječenje tumorskih bolesti. Ravnatelj bolnice dr. sc. Tomislav Novinščak ističe da su postigli rijetko viđen nadstandard. Trideset posto pacijenata kojima je pružena pomoć i ugrađen stent u Čakovec je stiglo iz okolnih županija.