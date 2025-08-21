Naši Portali
NITKO NIJE OZLIJEĐEN

Drama u zraku: Dio krila aviona odlomio se tijekom leta, avion hitno prizemljen

FILE PHOTO: An American Airlines Boeing 737 MAX 8 flight approaches for landing at Reagan National Airport in Washington
Foto: Joshua Roberts/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 10:48

U avionu je bilo 62 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen.

Let Delta Air Linesa 1893 na relaciji iz zračne luke Orlando prema Austinu u utorak je doživio neuobičajenu situaciju kada su putnici primijetili da se dio stražnjeg ruba krila odlomio, prenosi Anadolu.

“Osjetili smo snažnu turbulenciju, avion se tresao”, ispričala je za CNN putnica Shanila Arif. “Gospođa ispred nas otvorila je prozor i rekla da je krilo slomljeno. Kada sam i sama pogledala, uplašila sam se.”

Po slijetanju, iz Delta Air Linesa su priopćili da je “uočeno kako dio lijevog zakrilca nije na svom mjestu” te da je “zrakoplov privremeno povučen iz prometa radi održavanja”. U avionu je bilo 62 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Kompanija je potvrdila da će u potpunosti surađivati s istragom FAA-e.
