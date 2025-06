VIDEO Užas u Indiji: Srušio se zrakoplov s više od 240 ljudi, rep mu visi sa zgrade

*U Indiji se srušio zrakoplov u kojem je bilo 242 ljudi

*Nesreća se dogodila tijekom polijetanja

*Čekaju se informacije o broju stradalih

12:00 - Air India objavila je popis nacionalnosti osoba koje su bile na letu. U zrakoplovu je bilo 169 indijskih državljana, 53 britanska državljana, jedan kanadski državljanin i sedam portugalskih državljana. Zrakoplovna kompanija navodi da se ozlijeđeni prevoze u najbliže bolnice, prenosi BBC.

11:58 - Stravične snimke pada zrakoplova u Indiji u kojem je bilo 242 ljudi šire se društvenim mrežama. >>OPŠIRNIJE

11:52 - Dijelovi zrakoplova, točnije njegov rep, nalaze se na vrhu zgrade.

11:35 - Prema podacima stranice FlightRadar24, let Air India AI171 trebao je poletjeti s međunarodne zračne luke Ahmedabad za londonski Gatwick. Signal zrakoplova izgubljen je na 188 metara, manje od minute nakon polijetanja, prenosi CNN.

11:29 - Savezni ministar Ram Mohan Naidu objavio je: "Šokiran sam i shrvan viješću o padu zrakoplova u Ahmedabadu. U stanju smo najviše pripravnosti. Osobno pratim situaciju i naredio sam svim zrakoplovnim i hitnim agencijama da poduzmu brze i koordinirane akcije. Spasilački timovi su mobilizirani i ulažu se svi napori kako bi se osigurala hitna medicinska pomoć i podrška na mjestu nesreće. Moje misli i molitve su sa svima u avionu i njihovim obiteljima.“

11:23 - Prema izvorima portala India Today, bivši glavni ministar Gujarata Vijay Rupani bio je na letu. Uprava za civilno zrakoplovstvo (DGCA) također je izdala priopćenje, potvrđujući stravičnu nesreću. Kopilot je uputio poziv u pomoć (MAYDAY) kontroli zračnog prometa (ATC). Nakon toga, zrakoplov nije odgovarao na pozive.

"Prema ATC-u, zrakoplov je poletio iz Ahmedabada s piste 23. Uputio je MAYDAY poziv ATC-u, ali nakon toga nije odgovarao na pozive ATC-a. Zrakoplov je odmah nakon polijetanja s piste 23 pao na tlo izvan perimetra zračne luke. Gusti crni dim viđen je kako se diže s mjesta nesreće", navela je DGCA.

11:14 - Let je bio napunjen gorivom za dugo putovanje, a to je, piše Times of India, pridonijelo intenzitetu eksplozije i požaru koji je uslijedio.

11:07 - CNBC TV18 piše kako se zrakoplov navodno srušio u stambenoj četvrti. Nakon nesreće zatvoreno je nekoliko cesta. "Let AI171, koji je letio na relaciji Ahmedabad-London Gatwick, bio je uključen u incident danas, 12. lipnja 2025. U ovom trenutku utvrđujemo detalje i objavit ćemo daljnje informacije u najkraćem mogućem roku“, navela je tvrtka.

