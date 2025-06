UZNEMIRUJUĆE Snimljen stravičan trenutak pada zrakoplova

Stravične snimke pada zrakoplova u Indiji u kojem je bilo 242 ljudi šire se društvenim mrežama. Nesreća se dogodila tijekom polijetanja. Radi se o širokotrupnom zrakoplovu koji se uobičajeno koristi na interkontinentalnim linijama, a koji je prema prvim informacijama star 12 godina. Prema podacima stranice FlightRadar24, let Air India AI171 trebao je poletjeti s međunarodne zračne luke Ahmedabad za londonski Gatwick u 9:50 sati po lokalnom vremenu. Signal zrakoplova izgubljen je u 10:08 sati po lokalnom vremenu na 188 metara, manje od minute nakon polijetanja

