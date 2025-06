VIDEO Tragedija za tragedijom: Boeing se srušio na liječnički hostel, prizori su stavični

Zrakoplov Air Indie srušio se danas na zračnoj luci Ahmedabad u Gujaratu. Krenuo je prema Velikoj Britaniji, a prevozio je 242 osobe, uključujući dva pilota i 10 članova kabinskog osoblja. Nesreća se dogodila tijekom polijetanja. Hitne službe odmah su stigle na mjesto nesreće, uključujući sedam vatrogasnih vozila. Prema snimkama koje se šire na društvenim mrežama, nad mjestom nesreće nadvio se gusti crni dim. Prema izvještaju ANI, zrakoplov se navodno srušio u stambenoj četvrti, a nakon nesreće zatvoreno je nekoliko cesta.

Zrakoplov je udario u zgradu koja se koristila kao liječnički hostel, izjavio je lokalni policijski dužnosnik na konferenciji za novinare. Glavna uprava za civilno zrakoplovstvo (DGCA) potvrdila je da se zrakoplov srušio nekoliko trenutaka nakon polijetanja u 13:39 po indijskom standardnom vremenu (IST), piše The Economic Times. "Zrakoplov Air India B787, registracije VT-ANB, na letu AI-171 iz Ahmedabada za Gatwick, srušio se odmah nakon polijetanja iz Ahmedabada. Na letu su bile 242 osobe… Zrakoplovom je upravljao kapetan Sumeet Sabharwal, uz prvog časnika Clivea Kundara", stoji u priopćenju DGCA. Kapetan Sumeet Sabharwal bio je instruktor za obuku pilota u linijskom prometu s više od 8200 sati letačkog iskustva, a prvi časnik Clive Kundar imao je zabilježenih 1100 sati leta.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: A senior police officer says, "As per preliminary information, a London-bound Air India flight has crashed at the doctors' hostel. Within 2-3 minutes, police and other agencies reached the spot. Almost 70-80 % of the area has been cleared. All… pic.twitter.com/ugEQiIIOgB