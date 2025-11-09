Naši Portali
INCIDENT U ZORU

Drama u centru Zagreba. Napadnuti žena i muškarac, žena teže ozlijeđena

Policija
Sime Zelic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
09.11.2025.
u 12:45

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Nepoznati počinitelji su jučer rano ujutro u centru Zagreba u Pierottijevoj ulici napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka te je žena tom prilikom teže ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija u nedjelju. Incident se dogodio u 5.45 sati, a prema do sada utvrđenome, u napadu je sudjelovalo više je nepoznatih počinitelja. Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško ozlijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše ozlijede. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, navodi se u priopćenju.

PV
prcko.vita
13:24 09.11.2025.

Jel Tomašević dao ostavku? Mislim, što reče drug Hajdaš ako nisi sposoban da održavaš mir, daj ostavku.

SE
septoleta
13:41 09.11.2025.

Ah, Medika, trans lgbt obračuni

Avatar Thor
Thor
13:19 09.11.2025.

Ljevičarsko nasilje je uvijek u ime viših ideala!

