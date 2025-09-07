Drama u Beču: Roditelji bebu ostavili i pobjegli. Policija ih pronašla

U četvrtak navečer u Beču se je odigravala prava drama. Kraj jezera na rekreacijskom području Wienerberg u 10 bečkom stambenom okrugu Favoriten pronađeno je ostavljeno 11- mjesečno muško dojenče. Zahvaljujući informacijama građana koji su se te večeri našli u blizini mjesta događaja, policiji je pošlo za rukom brzo pronaći bebine roditelje. Svjedoci nemilog događaja primijetili su oko 19 sati izuzetno grubo ponašanje žene s djetetom u naručju, koja je nekoliko puta s bebom ulazila i izlazila iz vode. Dok je napuštala jezero ona i dječak su pali. Kada su joj se približili slučajni prolaznici da joj pomognu, ona se je jednostavno odmaknula i nestala.

Ubrzo nakon toga, pojavio se je i muškarac u naručju s istim djetetom. Stavio ga je u kolica, i baš kao i žena prije toga, odšetao s njim u nepoznatom smjeru. Kratko nakon toga 11-mjesečni dječak, jednostavno je ostavljen. I na sreću, ubrzo pronađen od slučajnih prolaznika, koji su odmah pozvali policiju. Bečka policija je potom izvijestila javnost o napuštenoj bebi i zamolila građane za pomoć. Klupko se je počelo odmotavati kada se je policiji javila osoba koja je potajno snimila muškarca, kako odlazi s djetetom u kolicima.

Nakon što je policija došla u posjed video snimke inkriminiranog muškarca, objavili su njegovu sliku s djetetom u kolicima i počela je za njim intenzivna potraga. Nepoznati muškarac ubrzo je pronađen, te je policija u međuvremenu povukla njegovu fotografiju. Riječ je o 48-godišnjem Italijanu. Policija ga je pronašla i zaustavila u subotu oko 18,30 sati u blizini željezničke stanice Hütteldorf u 14. bečkom stambenom okrugu Penzing. Priznao je da je otac ostavljenog dječaka, javljaju u nedjelju austrijski mediji. Preko oca, policija je saznala i tko je nesavjesna majka napuštene bebe. Radi se o 30-godišnjoj Ukrajinki, koju su pronašli na kućnoj adresi.

Dijete je prebačeno u jednu od obližnjih bečkih bolnica na pregled. Kako je javila austrijska televizija ORF, na sreću nije ozlijeđena i biti će predana Službi za socijalnu skrb djece i mladih na daljnje zbrinjavanje. Roditelji napuštenog dječaka, ako ih se tako može nazvati, biti će danas saslušani. Istragu vode istražitelji Južne podružnice Ureda državne kriminalističke policije Beča.

“Dječak se je u nedjelju osjećao dobro”, rekla je glasnogovornica Odjela za skrb djece i mladih Grada Beča (MA 11) Ingrid Pöschmann za Austrijsku novinsku agenciju (APA), koji je preuzeo skrbništvo nad dječakom. Također se istražuje da li postoje drugi rođaci u obitelji koji bi dječaku mogli ponuditi siguran roditeljski dom. Dječak bi u ponedjeljak trebao biti smješten u kriznu udomiteljsku obitelj dok se istraga ne okonča. “Sada prvo moramo osigurati da se dječak smiri. Sve je moglo još gore završiti za njega, nego što je završilo”, napomenula je Pöschmann.