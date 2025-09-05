Djevojčica pala na tračnice podzemne željeznice pa iznenadila hrabrom reakcijom: 'Učili smo to u školi'

Dramatične scene odigravale su se u petak ujutro oko 8 sati na stanici podzemne željeznice U3, u bečkoj četvrti Landstraße. Na stanici Kardinal-Nagl-Platz odjednom je, usred jutarnje prometne špice kad svi žure na posao 11-godišnja djevojčica pala na tračnice podzemne željeznice u Beču.

Svi Bečani dobro znaju što to znači, te nije ni čudo da im se zaledila krv u žilama, izvještavaju u petak austrijski mediji. Prava drama! Odmah su alarmirane hitne službe spašavanja i policija. Uslijedila je velika promptna intervencija, jer se je sljedeća garnitura podzemne željeznice već približavala.

Prema riječima profesionalnog spasilačkog tima, 11-godišnjakinja je imala “sreću u nesreći” - i pokazala je izvanrednu prisebnost i hrabrost u ovoj po život opasnoj situaciji. Djevojčica se je sjetila, kako je kasnije ispričala spasilačkom timu, onoga što je u školi naučila: U tunelima podzemne željeznice postoje tzv. niše za bijeg - i upravo se je spasila u jednoj od njih.

“U Osnovnoj školi je naučila da postoje putevi za bijeg na tračnicama podzemne željeznice i sklonila se je u jedan od njih”, rekao je za austrijski dnevni list “Kronen Zeitung” Andreas Huber, glasnogovornik profesionalnog bečkog spasilačkog tima.

Ono što je također išlo u prilog spašavanja djevojčice je da su u komandnom centru uspjeli još na vrijeme zaustaviti jureći nadolazeći vlak. Očevici ove ranojutarnje bečke drame su izvijestili kako su, iz mjera predostrožnosti, svi putnici odmah evakuirani iz podzemne željeznice. Uzrok, zašto je 11-godišnjakinja pala na tračnice podzemne željeznice, zasad je nepoznat. Policija je medijima također potvrdila jutrošnji incident u Beču, sa sretnim završetkom. Istraga je u tijeku.