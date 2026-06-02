Izraelski general žestoko o Netanyahuu: Ovo je poniženje kakvo Izrael ne pamti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izložen je kritikama kod kuće nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Izrael obustaviti planove za napad na proiranski Hezbolah u Bejrutu, što naglašava pritisak s kojim se izraelski čelnik suočava uoči izbora na kojima mu ankete predviđaju poraz. Trump je u ponedjeljak rekao da su se Izrael i Hezbolah dogovorili o obustavi međusobnih napada, nekoliko sati nakon što je Netanyahu naredio nove napade na južna predgrađa Bejruta, zbog čega je Iran upozorio da Izrael ugrožava pregovore sa SAD-om. Libanonska vlada kasnije je objavila novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, prema kojem bi Izrael obustavio napade na južni Bejrut, a Hezbolah bi zaustavio napade na Izrael.

Netanyahuovi izazivači na izborima koji se moraju održati do listopada optužili su ga da je popustio Trumpu u pitanjima nacionalne sigurnosti. "Lokacija je drugačija, priča je ista", rekao je Naftali Bennett, desničarski jastreb i bivši premijer koji također kritizira Netanyahua zbog ponovnog uspona Hamasovih boraca u Pojasu Gaze. "Vlada koja je izgubila kontrolu nad izraelskim suverenitetom", napisao je Bennett u objavi na platformi X.

Bennett i njegov koalicijski partner na predstojećim izborima, centrist Yair Lapid, zauzimaju se za napade na Hezbolah. "Potpuni protektorat", napisao je Lapid u objavi na platformi X, optužujući Netanyahua da dopušta SAD-u da diktira izraelsku vojnu politiku kao da je Izrael američka marioneta. Izrael i Hezbolah nastavili su razmjenjivati vatru unatoč prekidu vatre od 16. travnja postignutom uz posredovanje SAD-a. Novi sukob počeo je 2. ožujka kada je Hezbolah počeo pucati na Izrael u znak potpore Iranu.

Izrael je od tada proširio invaziju na južni Libanon, raselivši više od milijun i ubivši više od 3400 ljudi. Hezbolah nije objavio podatke o svojim žrtvama u ratu. Hezbolah lansira rakete i eksplozivne dronove na izraelske vojnike i sjeverne izraelske gradove. Izrael navodi da je od 2. ožujka ubijeno 26 vojnika i četvero civila. Netanyahu poriče kritike vojnih operacija Izraela u Libanonu, tvrdeći da su zračni napadi pod njegovim vodstvom nanijeli teške udarce Hezbolahu. Nakon Trumpove objave novog izraelsko-hezbolahovog sporazuma u ponedjeljak, Netanyahu je rekao da stajalište Izraela u sukobu "ostaje nepromijenjeno".

"Ako Hezbolah ne prestane napadati naše gradove i građane, Izrael će napasti terorističke ciljeve u Bejrutu", rekao je Netanyahu u priopćenju nakon Trumpove objave. Izraelska vojska nastavlja izvoditi napade na južni Libanon od Trumpove izjave u ponedjeljak. U utorak je izraelski ministar obrane Israel Katz rekao da se Izrael suzdržao od izvođenja napada na Bejrut na zahtjev SAD-a. No, upozorio je da će svi novi napadi Hezbolaha na sjeverni Izrael pokrenuti napade na južna predgrađa Bejruta, koja se smatraju uporištem te militantne skupine.

Gadi Eisenkot, bivši načelnik glavnog stožera izraelske vojske koji se također kandidira za premijera, rekao je u ponedjeljak da je Trumpovo inzistiranje na tome da Izrael obustavi napade nerazumno. "Nijedan izraelski premijer nikada nije prihvatio tako ponižavajući zahtjev", napisao je Eisenkot na platformi X. Kritike naglašavaju rastuće napetosti unutar izraelskog političkog sustava oko toga u kojoj bi mjeri vojne odluke trebale biti koordinirane s njegovim najbližim saveznikom, Sjedinjenim Državama. Netanyahuov koalicijski partner Itamar Ben Gvir, ministar nacionalne sigurnosti, rekao je da bi Izrael trebao reći Trumpu "ne".

Izraelski list na engleskom jeziku The Jerusalem Post ocijenio je da se Izrael "našao u ponižavajućem položaju da mora tražiti američko odobrenje kako bi zaštitio vlastite građane". "Sjedinjene Države sada aktivno odvraćaju Izrael od poduzimanja odlučne vojne akcije", navodi se u uvodniku.