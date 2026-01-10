Dragutina Ćelapa terete da je 1992. pucao preko Kupe te ubio civila koji je radio u polju

Dragutin Ćelap (71), bivši predsjednik SDSS Topusko, kojem se na zagrebačkom Županijskom sudu sudi zbog ratnog zločina nad civilima, optužen je za još jedan ratni zločin. Ovaj put optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Rijeka. Tereti ga se da je 8. ožujka 1992. u Banskoj Selnici, kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucao iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe te je na suprotnoj strani rijeke na polju u mjestu Koritnja, pogodio i usmrtio civila Franju Klešića koji je radio polju.

Riječko tužiteljstvo traži da mu se produlji istražni zatvor, a taj istražni zatvor određen mu je u predmetu zagrebačkog ŽDO-a, u kojem mu je suđenje počelo 19. prosinca 2025. Tada je doveden iz Remetinca te je zanijekao krivnju za ono za što ga se tereti. U tom postupku optužnica je podignuta u veljači lani, a njome ga se tereti da je 17. srpnja 1991. u Starom Selu Topuskom, tijekom nemeđunarodnog oružanog sukoba između regularnih policijskih i vojnih postrojbi Republike Hrvatske i oružanih formacija tzv. SAO Krajine, kao pripadnik Teritorijalne obrane Topusko, postupio protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata i Dopunskog Protokola Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba.

Prema navodima tužiteljstva, Ćelap je u poslijepodnevnim satima 17. srpnja 1991. sa sada pokojnima Radovanom Ćelapom i Milanom Kljaićem, kao pripadnik paravojnih oružanih formacija tzv. SAO Krajine, došao u Staro Selo Topusko na području Gvozda i hitcima iz vatrenog oružja usmrtio tada 50-godišnjeg hrvatskog civila Marka Matijevića, koji je upravljao traktorom. Traktor se prevrnuo kanal, gdje je tijelo 50-godišnjaka kasnije i nađeno.