DORH podignuo optužnicu protiv Dejana Lovrena

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podignulo je optužnicu protiv Dejana Lovrena zbog davanja lažnog iskaza na suđenju koje je održano 1. rujna u Osijeku.

Optužnica protiv Dejana Lovrena stigla je na Općinski sud u Osijeku, doznajemo, u srijedu oko 14.30 sati, ni pola sata prije kraja radnog vremena. Treća je to optužnica proizašla sa suđenja braći Mamić, po čemu je taj sudski postupak specifičan jer niti jedan drugi nije povukao toliko "repova", ikada u Hrvatskoj.

Prvi je zbog lažnog iskazivanja optužen Luka Modrić, a zatim i punica mu Vesna Juraić. No, optužnica protiv nje podignuta je u jeku Svjetskog prvenstva u Rusiji pa je Državno odvjetništvo tada tu informaciju prešutjelo javnosti. Postupak protiv Modrića premješten je, na njegov zahtjev, na zagrebački sud, a isto je zatražila i Vesna Juraić. No, u njezinu slučaju, viši sud još nije izrekao svoju odluku.

- Tijekom rasprave u kaznenom predmetu protiv četvorice okrivljenika zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ-a, iako ga je raspravni sudac upozorio da je dužan iznositi istinu i da je davanje lažnog iskaza kazneno djelo; svjesno neistinito iskazao kako je aneks ugovora o profesionalnom igranju, na kojem je kao dan zaključenja naveden datum 9. siječnja 2007., a kojim se regulira podjela transfernog obeštećenja između njega kao igrača i matičnog kluba u omjeru 50:50 posto potpisao nedugo nakon potpisivanja svog ugovora o profesionalnom igranju s matičnim klubom od 1. siječnja 2007., iako je znao da to ne odgovara istini, jer navedeni aneks ugovora on tada nije potpisao.

Kad su mu na raspravi predočeni dopisi upućeni matičnom klubu s datumima 1. veljače 2010., 29. ožujka 2010. i 7. rujna 2010. u kojima se u njegovo ime traži isplata 50 posto transfernog obeštećenja i koji sadrže potpis s njegovim imenom, okrivljenika se tereti da je svjesno neistinito iskazao kako je on te dopise vlastoručno potpisao.

Iznoseći način na koji mu je isplaćen novčani iznos od podjele transfernog obeštećenja, okrivljenika se tereti da je neistinito iskazao kako je tih dana bio u Hrvatskoj i kako je osobno u tu namjenu otvorio poseban račun u banci u Zagrebu, te da je istog dana kada mu je novac sjeo na račun on osobno proslijedio taj novac na bankovni račun treće osobe, iako je bio svjestan da to nije istina i da je u to vrijeme bio u Francuskoj - stoji u priopćenju.

Pogledajte i video: Doček Dejana Lovrena