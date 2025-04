Donalde, zašto? Trump nametnuo carine otočju na kojemu žive samo pingvini, svi se pitaju tko je tu lud

Australski vanjski teritorij, otočja Heard i McDonald, nastanjen pingvinima, ali ne i ljudima, također je pogođen visokim američkim carinama koje je u srijedu objavio predsjednik Donald Trump. No ta skupina otoka u blizini Antarktika nije jedini neuobičajen teritorij uvršten na popis novih „recipročnih carina” Bijele kuće. Otok Norfolk na jugu Pacifika, još jedan australski vanjski teritorij, pogođen je s 29 posto carina, 19 posto više od Australije. Na Norfolku ipak žive ljudi – njih dvije tisuće. „Uz sve poštovanje otoku Norfolk, nisam baš siguran da je on trgovinski konkurent gigantskom gospodarstvu SAD-a, no to samo pokazuje i naglašava činjenicu da nijedan kutak zemlje nije iznimka” od američkih carina, rekao je australski premijer Anthony Albanese.

Američki medij Politico upitao je Bijelu kuću zašto je uvrstila i ta otočja na svoju listu – odgovorila je da je razlog to što su australski teritoriji. Na popisu je i australski vanjski teritorij Božićni otok, kao i Britanski indijskooceanski teritorij, arhipelag s 58 otoka kojim upravlja London te koji je nenastanjen osim jednog otoka imena Diego Garcia, doma američko-britanske vojne baze. Sitne mete Trumpove ekonomske politike su i Tokelau na jugu Tihog oceana, teritorij Novog Zelanda s 1,5 tisuća stanovnika, norveško otočje Svalbard s 2,5 tisuća stanovnika i vulkanski otok Jan Mayen na kojem nitko trajno ne živi, no zimu tamo provede 18 ljudi iz norveške vojske i meteorološke agencije.

