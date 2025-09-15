Naši Portali
ANALITIČARKA O PENAVINIM IZJAVAMA

Domovinski pokret je primiren, ništa od preslagivanja u Saboru

Autor
Iva Boban Valečić
15.09.2025.
u 06:02

Domovinskom pokretu ne pada na pamet izvoditi vratolomije kakve su nekoć izvodili Mostovi ministri

Domovinski pokret izuzetno je zadovoljan onim što je kroz nešto više od godine dana uspio ostvariti u koaliciji s HDZ-om i neće učiniti ništa što bi moglo ugroziti tu suradnju.

'Okolnosti su se promijenile'

Ključne riječi
Ankica Mamić Ivan Penava Domovinski pokret

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
07:25 15.09.2025.

oni koji su različiti ne smiju doći na vlast a vi ostali ste svi isti...žali bože onog iscjedka što vam je čača napravio

Avatar Igre gladi
Igre gladi
07:15 15.09.2025.

HDZ egzistira na vlasti isključivo zahvaljujući prijevari birača i izbornom inžinjeringu. Pravo mišljenje o podršci političarima građani su dali na predsjedničkim izborima gdje svaki glas jednako vrijedi.

BU
burza
08:01 15.09.2025.

I u čemu je problem nikad bolje ne živimo ali to novinarima smeta oni bi samo kaos da imaju o čemu pisati. Nigdje ne vidim članke o uspjesima mladih samo vam paše crnilo

