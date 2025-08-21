Naši Portali
HRVATI RUŠE REKORDE

Domaćih gostiju 8% više nego lani, milijun više nego prije osam godina

Autor
Radmila Kovačević
21.08.2025.
u 21:15

Domaći turist voli zadarsku rivijeru i Kvarner, najčešće odsjeda u hotelu i sve je redovitiji gost.

Prosječni domaći gost preferira zadarsku rivijeru i Kvarner, u top pet jadranskih destinacija su mu Vir, Crikvenica, Zadar, Mali Lošinj i Rovinj, a na ljetovanju, što pomalo iznenađuje s obzirom na povoljniji obiteljski smještaj, najčešće odsjeda u hotelu. I, sve je redovitiji jadranski gost.

– S domaćima jako dobro stojimo, od početka godine su konstantno u plusu. Sveukupno, za sedam mjeseci imali smo dva posto više gostiju i jedan posto više noćenja, a domaći su bili čak za 11 posto brojniji nego lani. Istovremeno, za sedam mjeseci ostvarili su i šest posto više noćenja nego u tom razdoblju prošle godine. I u dosadašnjem dijelu kolovoza naši domaćini ugostili su ih osam posto više nego u istim kolovoškim tjednima prošle godina, dok je noćenja zasad jedan posto više – otkriva Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera, gdje su od početka godine registrirali 2,4 milijuna turista, od čega 400.000 domaćih.

Inače, u cijeloj Hrvatskoj od početka godine do kraja srpnja registrirano je više od 1,8 milijuna domaćih turista, što je čak osam posto više nego lani. Plus u noćenjima iznosi pet posto, a ukupno su ih domaći gosti ostvarili 7,26 milijuna. I to ponajviše u hotelima, 2,3 milijuna, u objektima u domaćinstvu 1,7 milijuna, dok je u kampovima, koji tradicionalno nisu u vrhu interesa domaćih gostiju, registrirano samo 420.000 noćenja.

Trenutačno je među ukupno 900.000 jadranskih turista na odmoru 130.000 domaćih gostiju, a lani ih je u ovo vrijeme, kako bilježi eVisitor, bilo 128.000. Tijekom prvih šest mjeseci zabilježen je rast broja domaćih gostiju prema lani za 11 posto i u dolascima i u noćenjima, ali, očito, mnogima ne smetaju ni vršne cijene u samoj ljetnoj špici. Pritom, na Jadranu je skuplje nego ikad. U odnosu na zadnje sezone prije pandemije mnoge su turističke cijene i dvostruko više. Istina, u Hrvatskoj su rasle i plaće, ali malo tko bi se kladio da će broj domaćih turista na moru s dva milijuna u 2017. do lani skočiti za okruglo jedan milijun. Ponajveći skok putovanja domaćih turista dogodio se pritom u razdoblju od 2021. do 2024. Tijekom te četiri godine putovanja hrvatskih građana unutar granica zemlje skočila su za čak 31%. Istodobno, domaći su turisti lani ostvarili i 9 posto više noćenja nego spomenute 2021. Prije te četiri godine naši su turistički domaćini registrirali nešto više od 2,3 milijuna putovanja domaćih turista. A prošle ih je godine bilo nešto više od tri milijuna. Istina, dio noćenja nije ostvareno pod komercijalnim uvjetima, otpada na ljetovanja u vikendicama i stanovima za odmor, ali svakog gosta dočekaju jednako visoke cijene u restoranima, kafićima, trgovinama... Društvene mreže preplavljene su negativnim komentarima jadranskih poskupljenja, dojam je da to podjednako smeta i stranim i domaćim gostima, ali, izgleda, na more se mora po svaku cijenu. Ili, može se reći, što košta da košta.

Za ekonomske analitičare razvoj događaja je manje-više očekivan. Hrvati ulaze u društvo europskih nacija, na čelu s Nijemcima i Britancima, kojima su putovanja jednostavno stil života.

– Kada raste standard, horizonti postaju širi, a prosječne plaće su u Hrvatskoj u zadnje dvije godine porasle čak više od europskog prosjeka. Istovremeno, stopa nezaposlenosti je rekordno niska, što dohocima daje svojevrsni imunitet, odnosno spremnost da se raspoloživih dohodak kućanstva troši na putovanja – kaže ekonomski analitičar dr. sc. Petar Vušković, koji ukazuje i na rastuću potražnju za inozemnim destinacijama.

– Važno je spomenuti i dva psihološka momenta. Prvi je onaj nakon pandemije, ograničena i odgođena potreba za putovanjima stvorila je izraženiju potražnju za inozemnim putovanjima u namjeri da se propušteno nadoknadi. Drugi psihološki moment je izraženi utjecaj društvenih mreža. Naši građani na društvenim mrežama stvaraju priče i naglaske na inozemna putovanja, što stvara utjecaj. Kada se stvori utjecaj, onda se lakše opravdavaju troškovi vezani za putovanja. Treba spomenuti i to da je rast cijena u Hrvatskoj popularizirao turističke destinacije u Austriji i Italiji. Hrvati za isti novac sve češće biraju strane destinacije. Važni su i paket aranžmani i low-cost letovi. Ryanair je ovog proljeća uveo let za Siciliju. Već sada se bilježi rast putovanja u tu atraktivnu turističku regiju. Slično je i s brodom Dubrovnik – Bari i rast posjećenosti regije Apulija. Hrvati dakle sve češće putuju u inozemstvo, trend rasta je izražen. U prošloj godini naši su građani ostvarili 9,24 milijuna noćenja u inozemstvu, što je rast od 12,4 posto u odnosu na 2023. godinu. Očekuje se da će trend rasta iduće godine biti još izraženiji – komentira dr. sc. Vušković.

Tko može, izvan sezone

– Izvansezona je sve zanimljivija za odlazak na more. Više nije tako vruće, gužve su manje, a cijene niže. Sad smo zbog klinca i škole osuđeni na ljeto, ali jedva čekamo da on poraste – kaže Zagrepčanka čija obitelj, unatoč privlačnim ponudama mediteranskih susjeda koje redovito prati, ostaje vjerna domaćem moru. – Nađe se povoljnih aranžmana, ali nekako imam osjećaj da moraš imati i nešto novca u rezervi kad putujuš u inozemstvo, pa s ograničenim budžetom radije ostajemo u zemlji. Ali, ne žalimo se, oni koji puno putuju ionako govore da je naše more među najljepšima na svijetu...

FOTO Stan od 32 kvadrata prodaje se za 19.000 eura, evo gdje se nalazi
Ključne riječi
noćenja turistička sezona

Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:39 21.08.2025.

A narod gladuje? Bar po nekima.

