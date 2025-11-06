Dok se kreće iza Sunca međuzvjezdani posjetitelj 3I ATLAS privlači pažnju znanstvenika - neki ukazuju i na mogućnost izvanzemaljske tehnologije

Otkad je prvi put uočen početkom srpnja, znanstvenike, ali i mnoge druge, fascinira 3I/ATLAS - treći objekt u povijesti koji je uočen kako krstari našim Sunčevim sustavom iz međuzvjezdanog prostora. Neki čak iznose mišljenja kako je riječ o umjetnom objektu, proizvodu vanzemaljske civilizacije. Posjetitelj, za kojeg se općenito sumnja da je komet, jurio je kroz naš zvjezdani sustav vrtoglavom brzinom, dosegnuvši najbližu točku Suncu 29. listopada. Tijekom tog bliskog približavanja, znanstvenici su bili iznenađeni kada su primijetili da je 3I/ATLAS postao sjajniji mnogo brže nego što su očekivali.