PREVEZENO U BOLNICU

Užas u susjedstvu: Dok je šetala psa, naišla je na ostavljeno novorođenče kraj kontejnera, 'Jedva je disalo'

29.08.2025.
u 12:13

Prema prvim informacijama, beba je stara sedam dana i bila je umotana u ručnik u trenutku pronalaska

Dok je ujutro šetala psa ulicama Zemuna, stanovnica Maja naišla je na potresan prizor. Iza jednog kontejnera uočila je vrećicu iz koje je dopirao neobičan zvuk. "Primijetila sam vrećicu iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo. U prvi tren sam pomislila da je štene ili mače", ispričala je Miladinović za Blic. Međutim, ubrzo je shvatila da je u pitanju nešto daleko ozbiljnije

Kada se približila, vidjela je da se radi o novorođenčetu. "Beba je jedva disala i bila je plava", dodala je Miladinović, ističući da je dijete ostavljeno između grmlja na gomili smeća, odmah iza kontejnera. Prema njezinim riječima, beba je tiho plakala, a zvuk je podsjećao na mjaukanje. Uz dijete je u vrećici bila i pelena.

Novorođenče je pronađeno oko 8:25 sati i odmah prevezeno u Kliničko-bolnički centar Zemun, gdje su ga preuzeli liječnici. Prema prvim informacijama, beba je stara sedam dana i bila je umotana u ručnik u trenutku pronalaska. Njeno trenutno zdravstveno stanje još uvijek nije poznato.

