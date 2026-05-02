Dok je pozornost svijeta usmjerena na Bliski istok, Ukrajinci mijenjaju tijek rata, a Putin nikad nije bio udaljeniji od pobjede

Najvažnija vijest za Europu i Europljane ovih dana ne dolazi s kaotičnog i krvavog Bliskog istoka, nego iz zaboravljene Ukrajine, koja je zahvaljujući američko-izraelskom napadu na Iran i usmjeravanju pozornosti na Bliski istok skoro u potpunosti iščezla iz naših i stranih medija. U ovom se trenutku čini kao da rat u Ukrajini i njegovo okončanje – a valja podsjetiti da puna ruska invazija na Ukrajinu traje već 1530 dana – skoro nikog više ne zanima, osim samih Ukrajinaca, naravno. Američki predsjednik Donald Trump, koji je uvjeravao da će okončati taj rat u jednom danu, zbog drugih prioriteta očito nema vremena i energije za mirenje Ukrajinaca i Rusa, koji također ne pokazuju osobit interes za zaustavljanje krvoprolića što su ga pokrenuli. Međutim, to što je Ukrajina nestala s naslovnica portala i novina ne znači da se u Ukrajini ne događaju vrlo važne stvari, pogotovo posljednja tri mjeseca. Naime, najnovija izvješća iz Ukrajine i Rusije nedvojbeno potvrđuju naše ranije procjene da je ruska vojska u Ukrajini, unatoč nadmoći u broju vojnika i snazi oružja, definitivno zaglavila. Ruska napredovanja iz prošle godine, koja su se odvijala uz goleme gubitke u ljudstvu i tehnici, u ovoj su se godini drastično usporila. Zahvaljujući tehnološkoj inovativnosti i kreativnom korištenju dronova Ukrajinci uspijevaju obraniti svoje pozicije, pa čak i potisnuti neprijatelja na nekim mjestima na južnom ratištu. Ukrajina je u veljači prvi put od ljetne protuofenzive 2023. godine više teritorija vratila nego što ga je izgubila. Relevantna izvješća potvrđuju da Rusija jako teško nadoknađuje gubitke i da više ne uspijeva regrutirati onoliko vojnika koliko ih gubi na frontu, a stopa stradanja po nekim izvješćima zahvaljujući promjenama u načinu ratovanja zastrašujuća je i penje se na čak 70 posto poginulih ruskih vojnika u akciji.
Privremeni rast prihoda od nafte, iako je riječ o znatnim iznosima, neće na kraju spasiti ruski proračun
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
