Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Dok je pozornost svijeta usmjerena na Bliski istok, Ukrajinci mijenjaju tijek rata, a Putin nikad nije bio udaljeniji od pobjede

02.05.2026. u 19:13

Privremeni rast prihoda od nafte, iako je riječ o znatnim iznosima, neće na kraju spasiti ruski proračun

Najvažnija vijest za Europu i Europljane ovih dana ne dolazi s kaotičnog i krvavog Bliskog istoka, nego iz zaboravljene Ukrajine, koja je zahvaljujući američko-izraelskom napadu na Iran i usmjeravanju pozornosti na Bliski istok skoro u potpunosti iščezla iz naših i stranih medija. U ovom se trenutku čini kao da rat u Ukrajini i njegovo okončanje – a valja podsjetiti da puna ruska invazija na Ukrajinu traje već 1530 dana – skoro nikog više ne zanima, osim samih Ukrajinaca, naravno. Američki predsjednik Donald Trump, koji je uvjeravao da će okončati taj rat u jednom danu, zbog drugih prioriteta očito nema vremena i energije za mirenje Ukrajinaca i Rusa, koji također ne pokazuju osobit interes za zaustavljanje krvoprolića što su ga pokrenuli. Međutim, to što je Ukrajina nestala s naslovnica portala i novina ne znači da se u Ukrajini ne događaju vrlo važne stvari, pogotovo posljednja tri mjeseca. Naime, najnovija izvješća iz Ukrajine i Rusije nedvojbeno potvrđuju naše ranije procjene da je ruska vojska u Ukrajini, unatoč nadmoći u broju vojnika i snazi oružja, definitivno zaglavila. Ruska napredovanja iz prošle godine, koja su se odvijala uz goleme gubitke u ljudstvu i tehnici, u ovoj su se godini drastično usporila. Zahvaljujući tehnološkoj inovativnosti i kreativnom korištenju dronova Ukrajinci uspijevaju obraniti svoje pozicije, pa čak i potisnuti neprijatelja na nekim mjestima na južnom ratištu. Ukrajina je u veljači prvi put od ljetne protuofenzive 2023. godine više teritorija vratila nego što ga je izgubila. Relevantna izvješća potvrđuju da Rusija jako teško nadoknađuje gubitke i da više ne uspijeva regrutirati onoliko vojnika koliko ih gubi na frontu, a stopa stradanja po nekim izvješćima zahvaljujući promjenama u načinu ratovanja zastrašujuća je i penje se na čak 70 posto poginulih ruskih vojnika u akciji.

Ključne riječi
Rusija rat na Bliskom istoku Vladimir Putin rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Goran Babić
Premium sadržaj
14
Ivan Hrstić

Je li Goran Babić bio hrvatski pjesnik? Može li biti Veliki Pjesnik onaj tko nije – Veliki Čovjek?

Obično se držim one "o pokojnicima samo ono što je bilo dobro", no kad se maše nekritičkim hvalospjevima, reagiraš ne na uljepšanu biografiju pokojnika koji se više ne može braniti, nego na motive panegiričara. Da, Pjesnik ne mora biti velik da bi bio hrvatski, niti hrvatski da bi bio velik. No može li Pjesnik biti Velik, a da pritom nije Veliki Čovjek? Eto, svašta može.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!