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Snježana Bičak
Autor
Snježana Bičak

Karlovački poučak: U šumi problema oni prosvjeduju zbog – lipa!

16.06.2026. u 14:31

Novi je projekt gradska vlast s oporbom izglasala prije tri godine, i po njemu će trg biti ono što po definiciji i izgledu svugdje u svijetu jest: površina na kojoj se mogu održavati velika okupljanja

Je li itko ikad stao u Karlovcu? Ako nije, neka ispravi tu pogrešku. Neće požaliti. Neka si da truda i dođe, primjerice, na gradsko kupalište na Korani udaljeno samo par minuta hoda od glavnog Trga bana Josipa Jelačića, srca grada nastalog u 16. stoljeću koji jedini zna datum svoj rođendana i koji se od nastanka do danas može pohvaliti silnih parkovima, šetnicama, zelenim šančevima. Da ste, recimo, ovog vikenda zalutali do tog srca grada, mogli ste naići na prosvjednike koji su stali u obranu 40-ak lipa koje bi u započetoj rekonstrukciji trga trebale biti uklonjene. Bit će, po projektu koji potpisuje struka, zadržano dvostruko manje lipa u uglu trga gdje je predviđen mali plac; kao nekada kada su žene iz okolice svoje domaće proizvode prodavale u srcu grada.

Ključne riječi
obnova šume Lipa banija Karlovac

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