Nizozemski par kupio je cijelo španjolsko selo za cijenu prosječne kuće. 'Imamo plan, nismo više htjeli sjediti ispred računala'

Vožnja kroz prostranstva Castille y León na sjeverozapadu Španjolske može izazvati osjećaj potpune usamljenosti. Beskrajni krajolik pšeničnih polja, suhih travnjaka i žutih suncokreta prošaran je tek rijetkim selima, često samo nekoliko oronulih kamenih kuća okupljenih oko crkve. Bez javnog prijevoza i s prevelikim udaljenostima za pješačenje, automobil je jedini način kretanja u ovim krajevima, poznatim kao „España Vacía“ ili „Prazna Španjolska“. Ruralna područja Španjolske, koja čine 84 % teritorija zemlje, dom su samo 16 % stanovništva, dok gusto naseljeni gradovi i obalna područja dominiraju demografskim kartama. Prema vladinom izvješću, ruralna područja zabilježila su pad stanovništva od 4,4 % između 2014. i 2023., dok je ukupno stanovništvo zemlje poraslo za 2,6 %. Nedostatak radnih mjesta, kulturnih sadržaja, loša infrastruktura i zastarjeli stambeni fond potaknuli su egzodus, posebice na sjeverozapadu. „U Španjolskoj će stotine sela nestati zbog nedostatka mladih ljudi koji žele tamo graditi život“, upozorio je Juan José Manzano, suosnivač organizacije za revitalizaciju ruralnih područja AlmaNatura. Ovaj demografski pad ugrožava stoljetnu povijest, tradiciju i kulturu malih mjesta, a smanjenje broja stanovnika povećava i ranjivost na šumske požare zbog nedostatka održavanja šuma i vegetacije. Kako bi se suprotstavili ovom trendu, javni i privatni akteri pokreću inicijative za revitalizaciju ruralnih područja, dok vlada ima čak i ministarstvo posvećeno ovom problemu. Istovremeno, stres urbanog života privlači sve više ljudi prema selu, piše Bloomberg.

Jedan od zanimljivih primjera je agencija za nekretnine Aldeas Abandonadas, koja se specijalizirala za prodaju napuštenih ruralnih zaselaka. Prema Elviri Fafian, predsjednici agencije, potražnja raste među strancima i mladima koji traže mir i pristupačne cijene. Prošle godine, agencija je prodala Bárcenu de Burebu, selo 40 km od Burgosa, nizozemskom paru za 350.000 eura. Novi vlasnici, matematičarka Maaike Geurts i njen suprug informatičar, planiraju pretvoriti selo u ekoselo s fokusom na održivost, počevši s obnovom četiri od 62 kuće. „Htjeti smo učiniti nešto dobro s našim novcem, a ne sjediti cijeli život ispred računala“, rekla je Geurts.

Primjer uspješne revitalizacije je Villalibado, selo u blizini Burgosa, koje su 2007. kupili braća Ansótegui. Isprva su planirali izgraditi mali kompleks za umirovljenike, no projekt se razvio u turističku atrakciju. Obnovili su kuće, izgradili bazene, restoran i bar te opremili selo solarnom i geotermalnom energijom. Danas je Villalibado popularna destinacija za vjenčanja i obiteljska okupljanja, privlačeći čak i znanstvenike iz San Francisca koji su unajmili dio sela za promatranje pomrčine Sunca iduće godine. „Tako smo sretni što vidimo selo ponovno živim“, rekao je gradonačelnik Alonso Manjón. Uspjeh Villalibada ima pozitivan učinak i na susjedni Villadiego, grad s 1500 stanovnika, koji nudi usluge poput banaka, škola i zdravstvene skrbi. „Bez dobrih usluga, imate malo šanse privući i zadržati ljude“, istaknuo je gradonačelnik Villadiega Ángel Carretón Castrillo. Primjer je Celia, muzejska vodičica u kasnim 20-ima, koja se preselila iz Madrida tražeći mirniji život i nema planova za odlazak.

Međutim, samo šest kilometara dalje, napušteni Villamorón, nekadašnje selo s 150 stanovnika i jednom od najranijih gotičkih crkava u provinciji Burgos, upozorava na sudbinu mnogih ruralnih mjesta. Kuće i groblje prepušteni su prirodi, a selo je gotovo neprimjetno osim po crkvi.

Inicijativa HolaPueblo, koju vodi AlmaNatura, pomaže malim poduzetnicima da se presele u nenastanjena sela. Od 2020. do 2025. pomogla je 85 obitelji da započnu novi život, stvorivši 58 novih poslova, uključujući pekarne i umjetničke studije. Obitelj Padín, koja je prošle godine pobjegla iz Venezuele, preselila se u Placín, selo s manje od 200 stanovnika u galicijskoj provinciji Ourense. Ricardo Padín, obrtnički proizvođač noževa, ispunio je san o životu u zemlji svojih djedova i baka, iako se suočava s izazovima poput loše internetske povezanosti. „Glavni nedostatak je što optički internet ne dolazi do Placína“, rekao je.

Iako inicijative poput HolaPuebla stvaraju lokalni učinak, stručnjaci poput demografa Miguela Gonzáleza-Leonarda tvrde da su strukturne mjere ključne za veće promjene. Neke regije nude potpore, subvencije i porezne olakšice, a 2021. vlada je izdvojila 10 milijardi eura za borbu protiv depopulacije. Ipak, González-Leonardo ostaje skeptičan: „Za nekoliko godina, neke od ovih općina vjerojatno će nestati. Nema gospodarske aktivnosti, a nema ni puno politika ili resursa koji se mogu realno iskoristiti. “Unatoč izazovima, zanimanje za ruralni život raste. „Ljudi dolaze svaki dan: turisti, znatiželjni putnici. To stvara pravi interes“, rekao je Ansótegui. Dok se napuštena sela poput Villalibada pretvaraju u živopisne destinacije, a pridošlice poput Padínovih donose novu energiju, „Prazna Španjolska“ pokazuje znakove nade, no put do potpune revitalizacije ostaje dug i složen.