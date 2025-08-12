Istarsko selo na prodaji zaludilo investitore: 'Telefon ne prestaje zvoniti, javljaju mi se iz cijelog svijeta'

Nakon što smo prošlog tjedna, tragom oglasa o prodaji cijelog sela , posjetili Istru i susreli se s direktoricom agencije Silvijom Rejec koja nam je pokazala uživo kako izgleda napušteno selo koje se prodaje, uslijedile su brojne rekacije na društvenim mrežama, ali i bezbroj poziva.

- Od kad je tekst objavljen telefon mi ne prestaje zvoniti, neki zovu čisto iz znatiželje, ali neki zovu jer im se lokacija čini kao mogućnost za dobru investiciju. Zovu me i stranci, a najviše me iznenadilo što se javio i ozbiljan biznismen iz Australije koje je najavio dolazak i obilazak, tako da se nadam što skorijoj prodaji – poručila je Rejec.

FOTO Prodaje se cijelo selo u Hrvatskoj! Kvadrat četiri eura, u blizini je poznatog dvorca, skriveno u šumi

Podsjetimo, njezina agencija za nekretnine Alea Immobilien prodaje se cijelo istarsko selo. Kameno zdanje koje je već više od deset godina napušteno ima strujni priključak i vodu koja je pred glavnim objektom. Dokaz da je ovdje i prije bilo života i da je moguće, ono što je mnogima najvažnije, graditi. Selo, imena Gržini, proteže se na 20 hektara (200 tisuća kvadrata) od čega je oko 1200 kvadrata građevinskog zemljišta dok je ostatak poljoprivredne namjene. Ovo je jedinstvena prilika za razvoj luksuznog seoskog imanja ili više vila, ali i za projekte poput agroturizma, eko-sela ili glampinga – istakla je Silvija Rejec.

Dodala je i da je lokacija pogodna za one koji žele pobjeći iz gradske vreve i stvoriti svoju privatnu oazu te napominje kako sličnih mjesta gotovo da više nema na tržištu. Ovo autentično selo u netaknutoj prirodi unutrašnje Istre s više kamenih ruševina odiše poviješću i šarmom prošlih vremena. Ruševine, izrađene od tradicionalnog istarskog kamena, pričaju priče o nekadašnjem životu i kulturi. Selo je idealno za one koji traže mir, autentičnost i blizinu prirode, a istovremeno žele biti povezani s povijesnim i kulturnim središtima.

Kako smo i ranije naveli, istarska agencija Alea Immobilien prodaje cijelo selo Gržini, smješteno u netaknutoj prirodi kod dvorca Belaj, za 850 tisuća eura. Selo se prostire na 20 hektara, od čega je 1.200 m² građevinsko zemljište, a ostatak poljoprivredno. Ima struju, vodu i velik potencijal za luksuzno imanje, agroturizam ili eko-selo, no zahtijeva značajna ulaganja.