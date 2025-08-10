Naši Portali
USPOREDBA SA ŠPANJOLSKOM I GRČKOM

Turisti podijeljeni oko Hrvatske: 'Plaže su ljepše, ali osjećaj kao da si bankomat'

Zadar: Turisti razgledavaju grad
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.08.2025.
u 12:01

Jedan forumaš koji se nedavno vratio iz Španjolske opisao je toplo more, pješčane plaže, beach barove s koktelima i bogat noćni život, uspoređujući ih s prošlogodišnjim iskustvom iz Grčke. Hrvatsku vidi kao dobru opciju za kraći odmor, ali za duža ljetovanja zadnjih godina bira inozemstvo

Rasprava o tome zašto dio turista posljednjih godina ljetovanje radije provodi u drugim mediteranskim zemljama ponovno se rasplamsala na društvenim mrežama. Na Redditu se otvorilo pitanje: što je to “sadržaj” koji Španjolska i Grčka, uz još neke destinacije, navodno imaju više od Hrvatske.

Jedan korisnik istaknuo je kako su plaže u Španjolskoj i Grčkoj raznovrsnije – od pješčanih do šljunčanih – dok u Hrvatskoj prevladava šljunak. Uspoređujući, tvrdi, i kulturnu ponudu te noćni život, zaključuje da su te zemlje bogatije kvalitetnim restoranima, barovima, all inclusive hotelima i resortima, a uz to nude i povoljnije cijene. Dodaje i kako u ponudi imaju tematske parkove, adrenalinske sportove i bolje organizirane izlete, dok se Hrvatska oslanja na privatni smještaj koji je često precijenjen.

Drugi sudionik naglasio je razliku u gastronomiji: dok u Dalmaciji, kaže, dominira “pomfrit i hrana iz ulja”, u Španjolskoj i Grčkoj dobio je raznovrsna i kvalitetna jela te bolji ugođaj. No, ističe i kako su mu hrvatske plaže ljepše, ali da je osjećaj često kao da su turisti “bankomat kojeg treba isprazniti”.

Jedan forumaš koji se nedavno vratio iz Španjolske opisao je toplo more, pješčane plaže, beach barove s koktelima i bogat noćni život, uspoređujući ih s prošlogodišnjim iskustvom iz Grčke. Hrvatsku vidi kao dobru opciju za kraći odmor, ali za duža ljetovanja zadnjih godina bira inozemstvo.

Ipak, nisu svi istog mišljenja. Obitelj iz Srbije koja je nakon 15 godina u Grčkoj prvi put ljetovala u Puli tvrdi da im je Hrvatska bolja – od uređenije obale i čišćeg mora do ljubaznijih domaćina i nižih cijena hrane i pića.

Pojedini komentatori napominju i da su Španjolska i Grčka daleko veće zemlje, pa logično nude više atrakcija. No ističu i da Hrvatska ima skrivene adute, od kulturnih ruta i povijesnih lokaliteta do izleta brodom, koje turisti često zaobiđu.

Komentara 3

Pogledaj Sve
EL
Elias
12:40 10.08.2025.

Meni nije bilo tako skupo ovisi gdje želiš biti ako želiš 5++++ onda ćeš platit

ST
sttipe
12:20 10.08.2025.

Jadni turisti. Ne mogu s ~3-4 000€, kupit ono šta mi možemo s ~1000!!! Volija bi se više osjećat ka bankomat nego ka hdzov polubesplatni rob...

CR
Country_Road
12:12 10.08.2025.

Neootpisan novinski uradak, neimenovani forumasi podijeljenog misljenja a jedina pozitivna ochena dolazi od srpske obitelji! Ma molim vas lijepo!

