Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DIJELILA TEORIJE ZAVJERA

Preminula Jovanka Jolić: Tvrdila da je Musk iz Republike Srpske, da su Srbima uzeli Egipat...

Jovanka Jolić
Foto: TikTok/Screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
07.01.2026.
u 13:39

Iako se u medijima predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, nema službenih potvrda o njezinu obrazovanju

Preminula je Jovanka Jolić (69), javnosti poznata po dijeljenju teorija zavjera na društvenim mrežama. Kako navodi Blic, preminula je prirodnom smrću 4. siječnja u Beogradu. Ona je postala viralna zvijezda zbog nastupa u podcastima gdje je dijelila niz teorija zavjera. Mnogi su prvi put čuli za nju nakon što je izjavila da Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, vuče korijene iz Republike Srpske. Ta je izjava, naime, izazvala lavinu komentara, ali i podsmijeha. 

Također, govorila je da su Srbi najstariji narod te kako za to postoje dokazi. Kazala je da su Kinezi izvršili genocid nad Srbima te da ispod Kineskog zida ima najviše srpskih kostiju. Njezina izjava da su Srbima uzeli Egipat jedna je od najdjeljenijih na društvenim mrežama. Iako se u medijima predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, Blic napominje kako nema službenih potvrda o njezinu obrazovanju. 

@businessprofessor_ Elon Musk je iz Republike Srpske potvrdili su mi :D #jovankajolic ♬ original sound - Business Professor

@unfilteredblkn #jovankajolic #istina ♬ original sound - Joaco
Ključne riječi
Srbija Jovanka Jolić

Komentara 3

Pogledaj Sve
18
188
13:56 07.01.2026.

I ova je u našim novinama haha . Pa svaki srbin tako tvrdi.

KU
kublajkhan
14:13 07.01.2026.

Eto, da je još malo poživjela, mogla je biti veleposlanica u Zagrebu ili bar inostrana koordinatorica Možemo. Očito je i studirala s Benčičkom. Ovako, neka joj je laka turska zemlja i neka je što prije prekrije zaborav

RE
Retardinjo
13:49 07.01.2026.

Počivala u miru Božjem, ali da se najblaže rečeno nalupetala, bome je !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!