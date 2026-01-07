Preminula Jovanka Jolić: Tvrdila da je Musk iz Republike Srpske, da su Srbima uzeli Egipat...

Preminula je Jovanka Jolić (69), javnosti poznata po dijeljenju teorija zavjera na društvenim mrežama. Kako navodi Blic, preminula je prirodnom smrću 4. siječnja u Beogradu. Ona je postala viralna zvijezda zbog nastupa u podcastima gdje je dijelila niz teorija zavjera. Mnogi su prvi put čuli za nju nakon što je izjavila da Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, vuče korijene iz Republike Srpske. Ta je izjava, naime, izazvala lavinu komentara, ali i podsmijeha.

Također, govorila je da su Srbi najstariji narod te kako za to postoje dokazi. Kazala je da su Kinezi izvršili genocid nad Srbima te da ispod Kineskog zida ima najviše srpskih kostiju. Njezina izjava da su Srbima uzeli Egipat jedna je od najdjeljenijih na društvenim mrežama. Iako se u medijima predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, Blic napominje kako nema službenih potvrda o njezinu obrazovanju.